柯文哲不在...北市災情應變中心強化三級開設 已85件災情

台北市內湖區康樂隧道口因隧道旁邊坡土石及路樹崩塌滑落，致使隧道無法雙向通行。（台北市政府提供）

2022/10/16 18:43

〔記者鄭名翔／台北報導〕尼莎颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，暴雨持續轟炸台北市，但市長柯文哲仍在台中進行民眾黨輔選行程，而台北市災情應變中心於今（16）日下午3點提升為強化三級開設，截至下午5點共有85件災情，包括機淹水、路樹、土石、民生基礎設施、道路隧道等，幸無人員傷亡。

北市府指出，北市持續強降雨，消防局、工務局、環保局、交通局、士林區公所和北投區公所已先行成立緊急應變小組，由副市長彭振聲負責督導、消防局長吳俊鴻坐鎮市災害應變中心，柯文哲則每小時與吳俊鴻通話掌握災情。

北市災情應變中心於下午3點強化三級開設，截至下午5點共有85件災情通報，分別為積淹水34件、路樹災情15件、土石災情16件，民生基礎設施災情8件、道路隧道災情4件、環境污染3件，目前已處理28件，57件尚在處理中，尚無重大災情，亦無人員傷亡。

受到豪雨和上游水庫洩洪影響，北市淡水河、基隆河、景美溪、新店溪的疏散門從上午已陸續關閉，南港區研究院路南深橋閘門也因四分溪水位暴漲，於下午3點許啟動緊急關閉作業。

對於人不在台北坐鎮防災，柯文哲表示，健全的政府是不管長官在哪裡，所有公務人員都能按照SOP、自動自發處理應變，8年來台北市的災害應變系統也已經非常完善，分層負責、各司其職。

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