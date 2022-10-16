「不承諾放棄動武」正式寫入二十大報告 學者：過去未見

中華亞太菁英交流協會今日舉行「中共二十大與兩岸情勢發展」座談會，與會學者指出，絕不承諾放棄使用武力被寫入政治報告，這是過去十八大、十九大從來沒有的。（記者陳鈺馥攝）

2022/10/16 17:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平今天於二十大發表政治報告，對台談及「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」、「絕不承諾放棄使用武力」。中華亞太菁英交流協會今日舉行「中共二十大與兩岸情勢發展」座談會，與會學者指出，絕不承諾放棄使用武力被寫入政治報告，這是過去十八大、十九大從來沒有的。

中共二十大完整版政治報告，比習近平口頭演講版本，在涉台議題多了「和平統一、一國兩制」，一個中國原則和「九二共識」，甚至出現堅定支持島內愛國統一力量。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，中共召開二十大，主要看「政策」、「人事」兩件事，今天剛出爐的習近平「口頭版」政治報告，通篇政策鋪陳、遣詞用字緩和務實，與「殺氣騰騰」十九大政治報告來比，二十大報告即便有談到鬥爭和共同富裕，篇幅和用字都是淡化的。

董立文指出，十九大政治報告涉台有700多字，二十大報告涉台只有570字 習近平「口頭版」念了200多字，從篇幅來看是越來越少，所以涉台不是二十大的重點。

據分析，在對台動武部分，習近平說「盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力」，這段話被正式寫入二十大政治報告，這是十七大、十八大、十九大政治報告都沒有的。同時提到「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作」，這段話是過去沒有的，也沒在今年8月公布的統一白皮書中出現過。

董立文認為，北京當局是有緩和趨向，但既有對台動武，也有和緩一面，強硬、和緩都有，未來就看中共實際對台是硬或軟。而近期國際輿論對習近平延任的評價都是悲劇和災難，對國際社會、中國共產黨發展和中國長治久安都是一場悲劇。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛提及，不管是口頭版或文字版，對台部分一開始談及過去5年對台獨勢力的壓制，重點是擺在反獨，但別忘了從十九大開始，中共對台是強調融合發展、對台31項措施，這些在二十大通通不見，只剩下反台獨，這是值得玩味的。

王智盛分析，習近平談到堅持與完善一國兩制，在文字版內容更有要跟台灣各黨派、各界別、各階層人士做統一協商，「堅定支持島內愛國統一力量」、「偉大祖國永遠是所有愛國統一力量的堅強後盾」，這是否未來「以政促統」會有新作為？值得關注。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，前中共總書記江澤民沒有出現在二十大，顯然習近平已經定於一尊了，黨內都沒有江系人馬可以挑戰習近平。習近平講話時不斷咳嗽和喝水，在場所有黨代表都戴上口罩，只有常任主席團成員沒戴口罩，習近平政治報告提到一件重要的事，堅持動態清零政策不會改變，這代表中國近期不會開放國門。

林廷輝談及，習近平口頭沒有提到九二共識，但二十大報告文字版有九二共識及一國兩制，習近平這次講話對台灣的部分更加強硬，不是警告台灣，而是在警告美國，警告美國並把底線劃出來，挑明反對外部勢力干涉，也提到和平統一，預估中美關係未來會更波濤洶湧，會有不穩定情況出現，台灣可能受到一些影響，政府要做好準備。

淡江大學國際與外交學系教授洪耀南表示，二十大報告對習近平延任有宣示作用，十九大是以習近平為核心的黨中央，二十大改成習近平統治黨中央的核心，用詞不太一樣原因是把習近平等於共產黨，將黨與習劃上等號。第二個確認，是把習近平思等於馬克斯思想，這是為了連續執政的正當性在鋪墊。

洪耀南指出，兩岸部分不是二十大的重中之重，報告雖有提到一國兩制和九二共識，但中共這次想凸顯的是，把反獨和反對外部勢力提上討論，因應美國的對台政策法案及國安戰略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法