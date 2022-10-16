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    連升3週後確診數下降 莊人祥︰估未來一週降幅不會太多

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    2022/10/16 17:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續3天較前一週下降，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，最近一週確診數較前一週下降3.5%，為連續3週較前一週上升後，再度出現下降，預估未來一週可能仍會下降，但降幅不會太多，將持續觀察，先看看疫情「高原期」何時走到「山腰」，再進一步評估趨勢。

    莊人祥說明，最近一週確診數累計31萬2139例，較前一週的32萬3392例下降3.5%，連續3週較前一週上升後，再度出現下降。

    不過，莊人祥指出，降幅僅約1萬多例，顯示看起來雖然有稍微下降，但仍處於高原期，還要再觀察，預估下週也不會降太多，先看看疫情「高原期」何時走到「山腰」，再進一步評估趨勢。

    根據指揮中心統計，今年本土病例累計713萬餘例，中重症3萬0684名，其中1萬1054人死亡。

    在醫療資源方面，全國專責、負壓病床開設8012床，空床率46%，空床率以南區34.8%最低，其次是東區38.8%，再來是台北區42.5%；中央集中檢疫所則有7663床，空床率64.5%；地方加強型防疫旅館有1353床，空床率41.9%。

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