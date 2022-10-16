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    首頁　>　臺北市

    民眾黨在台中設看板籲返鄉投票 柯文哲催票

    柯文哲到台中市，與民眾黨11位市議員候選人合體催票。（記者蘇金鳳攝）

    柯文哲到台中市，與民眾黨11位市議員候選人合體催票。（記者蘇金鳳攝）

    2022/10/16 18:14

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨台中市黨部為提高中間選民的投票率，在台灣大道與安和路交叉口掛出超大面催票看板，寫上「只投藍綠落伍了！台中人的新選擇！聽阿北的話，記得回家投票」；身兼台灣民眾黨黨主席的台北市長柯文哲今天（16日）到台中市與11位民眾黨籍市議員候選人合體，他強調，民眾黨在台中沒有推市長候選人，加上選情冷，評估青年投票率低，對民眾黨不利，因此推動催票動作請年輕人來投票。

    柯文哲今天南下到台中市助選，偕同台灣民眾黨台中市議員候選人張仲翹、洪鑫任、邱于珊、魏嘉慶、葉諾凡、江和樹、張睿倉、林俊凱、林欣德、洪志明及許瑞宏11位市議員候選人召開催票看板亮相記者會。

    柯文哲表示，一般而言青年各年齡層投票率低，2014年之前，20至29歲投票率很少到50%，但是在2014年才一次衝到70%，是青年關心政治轉折點。

    柯文哲表示，民眾黨沒有推市長候選人，選情相當冷，青年投票低，對民眾黨不利，因此催票動作請年輕人來投票。

    柯文哲並表示，因為台中市沒有推出市長候選人，他只好跨區來輔選市議員候選人。

    民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻表示，2020年台灣民眾黨的政黨支持率在台中達13%，為全台第二高，而台灣民眾黨主要支持群眾，以中間選民、年輕族群為主力，在過去選舉中投票率向來偏低，要如何提高「轉換率」，成為當務之急。根據選情分析，這次台中的投票率大約在6成2～6成5，低投票率對第三勢力不利，加上台中市長選情較冷，才會掛出超大面的催票看板，提醒年輕人，回家投票。

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