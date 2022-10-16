國高中生反毒街舞大賽 樂天女孩代言籲珍愛自己更幸福

樂天女孩代言反毒籲珍愛自己更幸福。（記者姚岳宏翻攝）

2022/10/16 16:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕鑑於社會犯罪手法層出不窮，刑事警察局與台北市少年警察隊，今天在國立台灣科技大學共同辦理「青少年街舞反毒識詐園遊會」，除邀請「樂天女孩Rakuten Girls」擔任一日代言，並由國、高中學生同台競技，鼓勵青少年利用課餘時間，邀集同儕共同編排舞蹈參賽，將創意、精力投注於舞蹈創作，藉此讓青少年學子更深入瞭解當前毒品、詐欺危害。

這場警政單位攜手國際扶輪3522地區反毒宣誓活動賽事，結合籃球運動明星球員、啦啦隊團體票房號召、首創大專高中聯盟對決、街舞大賽暨園遊會活動及電視網路同步LIVE直播，達撼動青少年視覺、聽覺饗宴。

其中視覺饗宴上，從觀看籃球街舞活動賽事、舞台魔術、「樂天女孩」啦啦隊及「MDS舞團」活動表演中，體會將靈魂投入跳舞過程達到身心合一之感，引領青年學子透過正當管道展現自我，從事正當休閒活動，培育青春、活力、健康等生活態度；聽覺饗宴則透過現場「妙音樂劇團」、「烏與倫比的美麗樂團」以打擊樂及親子烏克麗麗的方式演出，奏出在親子關係中學習培養感情及搭起一座座親情橋樑。

此外，台北市警察局、教育局、衛生局、消防局及民間公益團體，也與民眾進行闖關互動遊戲，並藉由仿真毒品模型、反詐「深水炸彈」遊戲、簡易防身術教學、地震體驗車等，全方位建構青少年安全觀念。

少年警察隊長郭建成表示，現今青少年成長過程潛藏不少誘惑與危機，除了以美麗糖衣偽裝的新興毒品，當前詐欺手法亦不斷進化，如近期海外求職詐騙，利用「高薪、輕鬆、親友邀約」來降低民眾警覺心，更有犯罪集團採協助辦理護照、偽造小黃卡及專人載送至機場搭機出境的「豬仔一條龍」犯罪模式。

少年警察隊以分齡分眾方式，針對青少年生活習慣、日常喜好、關心議題及被害風險，辦理一系列犯罪預防宣導活動，鼓勵青少年從事正向休閒活動，更強化參賽團隊及現場觀眾「識毒」、「識詐」知能，除讓「年輕不要留白」外，更別留下傷痛與遺憾。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

樂天女孩代言反毒籲珍愛自己更幸福。（記者姚岳宏翻攝）

北市青少年同台競技反毒街舞大賽。（記者姚岳宏翻攝）

北市青少年同台競技反毒街舞大賽。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法