12縣市雨勢持續！ 桃、宜山區超大豪雨 北北基竹大豪雨

12縣市降雨警戒，桃園、宜蘭山區超大豪雨警戒，台北市山區、新北市、基隆市、新竹縣山區大豪雨。（圖擷自中央氣象局）

2022/10/16 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕尼莎颱風強度增至輕颱上限，暴風圈也擴大到200公里，受颱風外圍環流影響，中部以北、東半部雨勢持續中，12縣市降雨警戒，桃園、宜蘭山區超大豪雨警戒，台北市山區、新北市、基隆市、新竹縣山區大豪雨。

氣象局在今（16日）下午4時10分持續發布降雨警戒，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今宜蘭縣、桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市、基隆市地區及台北市、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及台北市、桃園縣、宜蘭縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹縣、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨地區：桃園市山區、宜蘭縣山區；大豪雨地區：基隆市、新北市、台北市山區、新竹縣山區；豪雨地區：台北市、桃園市、台中市山區、宜蘭縣、花梨縣；大雨地區：新竹縣、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣。

自15日0時至16日下午4時出現較大累積雨量如下：宜蘭縣樂水分校972.5毫米，宜蘭縣梵梵（2）測站878.0毫米、台北市擎天崗852.0毫米，桃園市嘎拉賀551.0毫米。

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