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    習近平提台灣「比重不高」 沈榮欽：暗示短期內不對台武統

    習近平16日在二十大發表報告，重申不會放棄武力統一台灣。（法新社）

    習近平16日在二十大發表報告，重申不會放棄武力統一台灣。（法新社）

    2022/10/16 17:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中共第二十次全國代表大會今（16日）登場，中國國家主席習近平發表開幕報告時，再提台海方針，稱統一必會實現，且不放棄使用武力。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽分析認為，這次習近平在報告中提到台灣的比重不高，可能是在暗示「短期內不會對台進行武統」。

    習近平16日在二十大上表示，北京將「盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，還稱「這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

    對此，沈榮欽今下午透過臉書指出，這次他在報告中談台海的比重不高，可能是在暗示「短期內不會對台灣進行武統」。不過他也直言，習近平雖說要盡力爭取和平統一，還提出所謂「新時代解決台灣問題的總體方略」，聲稱目標是要促進兩岸合作交流，但真正目的是要「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，絕非向台灣釋出善意，「無論是2019年的《告台灣同胞書》40週年談話或是2022年的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，都對台灣更加強硬並要限縮台灣空間。」

    另外，澳洲國立大學台灣研究計畫政治學家宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，這次習對台雖提不放棄武力促統等強硬談話，但並未提具體做法等細節，「顯示他想保有政策彈性，他不想現在就承諾一個無法回頭的對抗路線」，因此宋文笛認為，外界應可樂觀看待習這次對台談話，「儘管過去幾個月來台海局勢升級，習仍不打算讓自己的（對台）時間表受到台灣問題國際化干擾，我認為，這對台灣而言是好的跡象。」

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