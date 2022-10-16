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    首頁　>　臺北市

    赴日航班砍班潮 台虎董座：調派台灣人力支援日本4機場需求

    台灣虎航董事長陳漢銘說，他今（16）日起要前往國人秋冬旅遊熱點的東京、大阪、新千歲和那霸等四座機場協調，讓已經買機票的旅客在旺季12月、1月能順利成行。（記者陳心瑜攝）

    台灣虎航董事長陳漢銘說，他今（16）日起要前往國人秋冬旅遊熱點的東京、大阪、新千歲和那霸等四座機場協調，讓已經買機票的旅客在旺季12月、1月能順利成行。（記者陳心瑜攝）

    2022/10/16 16:08

    〔記者陳心瑜／台北報導〕邊境開放，許多民眾瘋搶機票後卻發現航班頻遭取消，一片哀嚎。台灣虎航董事長陳漢銘說，雖然日本開放邊境，但航空人力在疫情期間大量流失，影響航班，因此他今（16）日起要前往國人秋冬旅遊熱點的東京、大阪、新千歲和那霸等四座機場，協調機場人力問題，讓已經買機票的旅客在旺季12月、1月能順利成行。

    陳漢銘今天搭乘自家桃園－札幌（新千歲）航線首航航班赴日，一下機就和新千歲機場人員協調人力問題。他說，全球疫後機場和航空公司人力不足，不僅是台灣虎航航班受影響，其他航空公司也都有受到衝擊。

    他形容，由於台灣虎航的客群最多也最年輕，因此「反饋最即時、迅速」，為了讓旅客權益權利獲得保障、解決，今天已經跟新千歲機場、地面代理公司協調，希望讓旅客的航班行程不要受到人力減班影響。

    陳漢銘說，今天會持續和日方國土交通省、民航局以及我外館各方協調，希望東京、大阪、沖繩、新千歲這四個過年期間國人最常造訪的機場，航班能夠穩定，他會持續拜會相關人員了解人力不足問題。

    陳漢銘說，已經找到約30名志願的台灣同仁，願意在12月、1月至4個場站支援，協助日方度過人力缺乏的過度期，至於實際人力缺口數字，仍待他未來幾天和日方溝通。

    他說，既然長期夥伴人力出問題，台灣虎航願意互相幫忙，最重要的是減緩國人出國的衝擊，希望未來幾天在日本的溝通能夠順利，19日返台後他也會清楚對外說明。

    陳漢銘表示，場站人力缺乏部分，除了CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）等人力不足無法協助外，地勤部分台灣虎航都可盡量支援。

    陳漢銘說，對於真的必須砍班的航班，台灣虎航也提出最大誠意供旅客改票，讓已購票旅客可更改航點，希望將衝擊降到最低。

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