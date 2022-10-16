台北暴雨柯文哲仍在中部輔選 簡舒培砲轟︰台北沒市長很久了

台北市暴雨不斷，市長柯文哲卻仍在南投、台中輔選，未取消黨務行程回台北坐鎮。（台灣民眾黨提供）

2022/10/16 15:53

〔記者鄭名翔／台北報導〕尼莎颱風外圍環流挾帶雨勢，使台北市整日暴雨不斷，陽明山陽金公路已傳土石流災情，河岸溪水暴漲也威脅部分市民須準備撤離，但台北市長柯文哲卻仍在南投、台中輔選，未取消黨務行程回台北坐鎮，另藍綠北市議員痛批，台北市正面臨豪雨威脅，市長卻放任市民安危不管，一心只想打選戰。

暴雨炸北台灣，行政院長蘇貞昌今緊急取消助選行程，坐鎮災害應變中心，而台北市陽明山已發生土石流災情，溪水暴漲也威脅士林區部分住戶需撤離，而柯文哲持續以民眾黨主席身份在南投、台中輔選，並稱健全政府不論長官在哪，都有SOP作業，此才是文明國家作法，而台北市現有副市長彭振聲及消防局長坐鎮，無取消助選行程北返之意。

民進黨台北市議員簡舒培砲轟，台北市沒市長很久了，因柯文哲只想著總統大位，早已忘記市民存在、也忘記任期是到12月25日，即便台北市已許久未遭逢如此豪大雨，但仍醉心拚政治、拚選舉，甚至還不願意回台北，讓市民只能自求多福，倘若市民繼續投給民眾黨，就等於是縱容柯文哲的不負責任行為。

國民黨台北市議員王欣儀則批，台北市豪大雨不斷，陽明山於凌晨就已土石流導致陽金公路一度雙向封閉，但柯文哲仍堅持南下輔選，無心市政且心中無市民，呼籲柯文哲市長任期還有兩個多月，應「做一天和尚敲一天鐘」，盡好本分，而非陸續出現豪雨災情時仍放任市民安危不管、一心只想打選戰。

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