陳時中說自己不是病毒 柯文哲：他只是讓病毒變得更嚴重而已

柯文哲（右三）批陳時中把病毒變得更嚴重。（記者蘇金鳳攝）

2022/10/16 15:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到台中市輔選，對於陳時中說自己不是病毒的說法，柯文哲受訪時冷冷的表示「他（指陳時中）只是讓病毒變得更嚴重而已」。

此外，對於國外的疫苗EUA審查有全程錄影，高端沒有，陳時中回應「台灣是台灣，國外是國外」，柯文哲則表示，要盡量公開透明，當疫情指揮中心改機組員隔離3加11，陳時中重新定義「我負責」，這就是不用負責。

柯文哲今天到台中市開記者會，呼籲年輕人11月26日返鄉投票，對於陳時中對外表示有人把他當作病毒，但他說自己絕對不是病毒，而是帶領大家對抗病毒的人，柯文哲受訪時表示，「他只是讓病毒變得更嚴重而已」。

至於美國EUA審查有全程錄影，不過高端EUA沒有錄影，台北市長候選人蔣萬安就提出質疑，陳時中說「台灣是台灣，國外是國外」，每個國家不一樣。

柯文哲表示，他實在不想再批評陳時中，但他認為公開透明是一種文化，「盡量啦」，其實從3+11陳時中重新定義「我負責」，他認為就是通通不用負責，他呼籲中央要盡量公開透明，但是對於陳時中，他認為可以問一下「為什麼台灣要跟世界不一樣」？

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