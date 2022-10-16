「尼莎」增強長胖達輕颱上限 估明後天風力比今天還強

氣象局觀測尼莎今天下午2時的中心位置在北緯19.7度，東經120.1度，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風。（取自中央氣象局）

2022/10/16 15:02

〔記者陳心瑜／台北報導〕輕度颱風尼莎（NESAT）帶來強勁風雨，氣象局持續針對12縣市發布豪雨特報，並提醒台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨。氣象局觀測，「尼莎」今天下午2點約鵝鑾鼻的南南西方約260公里海面上，海上颱風警報預計最快今天晚上前後解除，不過，預估明後天風力將會比今天還要強勁，而北海岸、東北部、大台北地區雨勢明天持續有大雨或者豪雨等級降雨。

中央氣象局預報員徐仲毅說，過去3小時「尼莎」增強長胖，強度已經達到輕颱上限，且會持續增強，七級暴風半徑擴大20公里、近中心最大風速也增強，預估其朝西方向移動過程會持續增強、擴大，雖然沒有發布陸警，但是風雨對台灣影響相當大。

氣象局觀測，尼莎今天下午2時的中心位置在北緯19.7度，東經120.1度，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風。

徐仲毅說，海警持續發布，尼莎持續朝偏西方向接近東沙島海面，提醒東沙以及南沙作業船隻須嚴加戒備。

徐仲毅表示，今天降雨範圍集中北部、宜花一帶，台東受到環流影響也有些微雨帶甩進來，出現有間歇降雨，今天晚上到明天清晨這段時間，大台北、宜蘭，桃園以北和花蓮有間歇雨勢。

徐仲毅說，今天受到颱風外圍環流跟東北季風雙重影響，降雨很廣，新竹以北和東半部，尤其山區降雨明顯，明天東北季風增強加上颱風偏西移動，降雨集中北台灣一帶，明天北海岸和東北部、大台北可能會有持續性的降雨。

週二之後雨勢明顯緩和，北部、但東半部和桃園以北可能會有明顯雨勢出現。

風力部分，今天最大風力出現在雲林以北、恆春半島包括外島都有9到10級強陣風，蘭嶼也有11級強陣風，未來趨勢明天（17日）和後天（18日）東北季風增強風力分布強風區域更廣，台南以北恆春半島、容易有9到12級強陣風，海面風浪隨之增強，勿前往海邊活動。

氣象局持續針對12縣市發布豪雨特報，提醒今天台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。

氣象局觀測，截至今天下午2點，全台今天累積雨量第一名為宜蘭縣大同鄉734.0毫米，達超大豪雨等級，其他包括桃園市復興區504.5毫米也同樣達大豪雨等級。

明天又有另一股東北季風南下，持續影響到週三（19日），最低溫出現在週二（18日）整天至19日清晨，中度以北、東北部低溫18、19度，中南部低溫約21、22度，北台灣整天偏涼，中南部早晚也有涼意，降溫有感。

氣象局持續針對12縣市發布豪雨特報，提醒今天台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。（取自中央氣象局）

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