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    首頁　>　臺北市

    中重症+187 13歲青少年染疫後全身皮疹未消

    新增中重症187例，包含121例中症、66例重症，其中1例特殊重症為13歲青少女。（指揮中心提供）

    新增中重症187例，包含121例中症、66例重症，其中1例特殊重症為13歲青少女。（指揮中心提供）

    2022/10/16 14:55

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症187例，包含121例中症、66例重症，其中1例特殊重症為13歲青少女，確診新冠後不到一週持續全身性皮疹，並且間歇發燒，就醫診斷罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），所幸經治療已好轉出院。

    針對MIS-C個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名13歲青少女有異位性皮膚炎病史，曾打三劑疫苗，9月23日確診新冠，即有持續未消的全身性皮疹，28日起間歇發燒，門診服藥未改善，10月5日至急診，檢查有發炎指數升高、凝血功能異常，診斷MIS-C，6日住院，給予類固醇等藥物治療後，病況好轉，已於13日出院。

    根據指揮中心統計，目前13至18歲青少年累計21例重症，包含11例肺炎、6例MIS-C、3例共病、1例心肌炎，其中6例死亡，5例肺炎、1例心肌炎。

    至於12歲以下兒童重症累計247例，包含159例MIS-C、33例腦炎、26例肺炎、11例哮吼、3例敗血症、4例共病與其他、2例心肌炎、9例家中死亡；其中36例死亡，包含13例腦炎、8例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，9例家中死亡。

    莊人祥也說明，幼兒昨接種疫苗4776人次，包含第一劑1922人次、第二劑2854人次，第一劑接種率41.8%、第二劑13.3%。次世代疫苗昨則接種5萬4737人次。

    整體國人昨接種疫苗7萬0285人次，第一劑涵蓋率93.8%、第二劑88.1%，第一次追加劑接種率73.6%、第二次追加劑13.1%。

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