習近平稱貫徹對台總體方略 陸委會：不接受一中原則九二共識

陸委會今日強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局，也唯有台灣2300萬人有決定未來的權利。（資料照）

2022/10/16 14:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國共產黨總書記習近平在中共「二十大」重申所謂貫徹「對台總體方略」及不放棄對台使用武力等一貫主張。陸委會今日鄭重聲明，蔡總統今年國慶演說已明確表達台灣的堅定立場，即維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同責任，持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，堅定捍衛國家主權不退讓、守護民主自由不妥協，而兵戎相見絕非兩岸選項。這是台灣人民及國際社會的共識，更是當前中共當局必須面對的事實。

陸委會強調，中共面對國際情勢劇烈變動及內部社會經濟挑戰之際，其對台政策始終沒有新的思維路線與正確判斷。中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局，也唯有台灣2300萬人有決定未來的權利。正告中共當局放棄強加的政治框架及武力脅迫侵犯作為，尊重台灣人民對主權和民主自由生活方式的堅持，以理性平等及相互尊重的態度，和平務實處理分歧，才是重啟兩岸良性互動的根本。

陸委會指出，中國共產黨冀望以鞏固意識形態及以所謂「中國式現代化」作為民族復興的使命任務，但如未能進行真正民主體制與治理改革、建構民主自由的公民社會、遵循國際規則秩序，並以新的思維格局面對兩岸關係，是根本無法掌握與應對任何情勢的主動主導權。陸委會針對中共「二十大」之中國內外部發展與對台影響，將持續嚴密掌握相關情勢動態、妥慎評估應處。

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