尋求客家鄉親支持 黃珊珊：我是客家人的媽媽
〔記者謝君臨／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊，今（16）日下午出席台北市客家自強會餐會。黃致詞時表示，她自己是客家人的媽媽，小孩是廣東梅縣（人），所以她也算是半個客家人。共同到場的民眾黨市議員候選人林珍羽則說，她與黃珊珊組成了「珊珍海味」組合，未來希望將台北市客家文化的山珍海味推廣到全台灣。
台北市客家自強會今於濱江果菜市場的日本料理餐廳舉辦餐會，黃珊珊致詞時，首先以客家話向在場鄉親問好。她說，自己在市政府最後一個工作，其實是客家文化基金會的董事長，擔任快兩年董事長，昨天完成客家主題公園開幕，希望客家文化在台北市可以越來越生根。
黃珊珊表示，她到場看到有小朋友這麼認真學習客家話，她自己也在學客家話，學了很多客家人的精神和故事，對於客家文化也感到非常親切，「我自己是客家人的媽媽，我的小孩子是廣東梅縣（人），所以也算是半個客家人。」
黃珊珊說，台北市客家鄉親的福利和業務推廣，她會盡全力繼續推進，讓台北市成為都會客家最重要的原鄉，也希望大家都能在台北市享受到各種不同的客家文化，推廣客家文化成為台北市最重要的特色之一。
「客家對我來說，是台北非常重要的族群之一。」黃珊珊說，在客家政策上，其實她已經做了非常多的事，包括把客家文化融入教育系統，融入一般的社區和生活，將之社區化。她也強調，保存客家文化、發揚客家文化，讓客家文化成為台北市民非常熟悉的生活一部分，是我們要做的事。
黃珊珊也提及，接下來最重要的就是義民祭了，前兩三年的義民祭因為疫情的關係，規模都略小，今年一定要做大，之前很早就開始規劃，所以這次義民祭絕對會讓大家大開眼界，絕對是史上規模最大、最好的，希望大家一起來參加。
而在黃珊珊抵達餐會會場之前，國民黨台北市長候選人蔣萬安前走才剛離去，兩人並未碰面、互動，不過相較於蔣全程配戴口罩，黃在會場內則未配戴口罩。