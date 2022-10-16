尋求客家鄉親支持 黃珊珊：我是客家人的媽媽

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今出席台北市客家自強會餐會尋求支持。（記者謝君臨攝）

2022/10/16 14:39

〔記者謝君臨／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊，今（16）日下午出席台北市客家自強會餐會。黃致詞時表示，她自己是客家人的媽媽，小孩是廣東梅縣（人），所以她也算是半個客家人。共同到場的民眾黨市議員候選人林珍羽則說，她與黃珊珊組成了「珊珍海味」組合，未來希望將台北市客家文化的山珍海味推廣到全台灣。

台北市客家自強會今於濱江果菜市場的日本料理餐廳舉辦餐會，黃珊珊致詞時，首先以客家話向在場鄉親問好。她說，自己在市政府最後一個工作，其實是客家文化基金會的董事長，擔任快兩年董事長，昨天完成客家主題公園開幕，希望客家文化在台北市可以越來越生根。

黃珊珊表示，她到場看到有小朋友這麼認真學習客家話，她自己也在學客家話，學了很多客家人的精神和故事，對於客家文化也感到非常親切，「我自己是客家人的媽媽，我的小孩子是廣東梅縣（人），所以也算是半個客家人。」

黃珊珊說，台北市客家鄉親的福利和業務推廣，她會盡全力繼續推進，讓台北市成為都會客家最重要的原鄉，也希望大家都能在台北市享受到各種不同的客家文化，推廣客家文化成為台北市最重要的特色之一。

「客家對我來說，是台北非常重要的族群之一。」黃珊珊說，在客家政策上，其實她已經做了非常多的事，包括把客家文化融入教育系統，融入一般的社區和生活，將之社區化。她也強調，保存客家文化、發揚客家文化，讓客家文化成為台北市民非常熟悉的生活一部分，是我們要做的事。

黃珊珊也提及，接下來最重要的就是義民祭了，前兩三年的義民祭因為疫情的關係，規模都略小，今年一定要做大，之前很早就開始規劃，所以這次義民祭絕對會讓大家大開眼界，絕對是史上規模最大、最好的，希望大家一起來參加。

而在黃珊珊抵達餐會會場之前，國民黨台北市長候選人蔣萬安前走才剛離去，兩人並未碰面、互動，不過相較於蔣全程配戴口罩，黃在會場內則未配戴口罩。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今出席台北市客家自強會餐會尋求支持。（記者謝君臨攝）

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