本土+41481持續下降 死亡+65、境外移入+60

指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

2022/10/16 14:15

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，今日本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增41,481例，較昨日下降4.6%，也較上週日下降6.7%，死亡新增65例；境外移入則新增60例。

新增41,481例本土病例，為19,064例男性、22,405例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（7,887例），台中市（5,340例），高雄市（4,709例），桃園市（4,216例），台北市（4,145例），台南市（3,453例），彰化縣（2,134例），屏東縣（1,346例），新竹縣（1,025例），雲林縣（1,024例），新竹市（927例），苗栗縣（871例），宜蘭縣（807例），嘉義縣（799例），南投縣（684例），基隆市（610例），花蓮縣（496例），嘉義市（464例），台東縣（241例），金門縣（157例），澎湖縣（135例），連江縣（11例）。

新增65例本土病例死亡個案，為41例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年9月13日至10月14日，死亡日期介於10月6日至10月14日。

新增60例境外移入個案中，為30例男性、30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自韓國（5例）、中國、泰國及日本（各2例）、義大利、英國、越南及澳大利亞（各1例）移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年9月3日至10月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,183,912例確診，分別為35,763例境外移入、7,148,095例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中11,908例死亡，包含11,892例本土及16例境外移入。

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