尼莎颱風挾超大豪雨狂炸 前5名雨量排行出爐

氣象局持續發布超大豪雨地區包括台北市、桃園市、宜蘭縣。新竹縣則列入大豪雨地區。（擷取自氣象局網站）

2022/10/16 13:47

〔記者邱芷柔／台北報導〕尼莎颱風持續帶來強勁雨勢，氣象局今（16日）持續發布豪雨特報，雨勢集中在宜蘭縣大同鄉及台北市擎天岡，根據氣象局最新雨量排行統計，自昨日起至今（16日）天下午1時，以宜蘭縣大同鄉的樂水分校953毫米居冠，其次為宜蘭縣大同鄉英土村累積雨量達859毫米，台北市擎天崗則累計有799.5毫米。

受尼莎颱風外圍環流與東北季風的「共伴效應」影響，陽明山竹子湖、陽金公路附近道路出現土石流及坍方狀況，根據氣象局統計，台北擎天崗自昨日起到今天下午1點，累積雨量已逼近800毫米，陽明山國家公園也在臉書上緊急發文請民眾不要上山。

氣象局發布超大豪雨地區包括台北市、桃園市、宜蘭縣。新竹縣則列入大豪雨地區。根據氣象局最新全台雨量排行，昨起至今天下午1時，雨量前5名測站分別為宜蘭縣大同鄉的樂水分校953毫米、宜蘭縣大同鄉英土村的梵梵測站859毫米、台北市擎天岡799.5毫米、以及宜蘭的翠峰湖、池端分別為632.5毫米及625.5毫米。

氣象局提醒，台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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