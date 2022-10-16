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    首頁　>　臺北市

    端政策牛肉 蔣萬安：將義民祭打造成義民嘉年華

    國民黨台北市長候選人蔣萬安（右3）今日中午出席台北市客家自強會餐會，尋求支持。（記者謝君臨攝）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安（右3）今日中午出席台北市客家自強會餐會，尋求支持。（記者謝君臨攝）

    2022/10/16 14:08

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安今（16）日中午出席台北市客家自強會餐會。蔣於致詞時端出政策牛肉，強調未來台北市一定大力推廣客家文化，結合相對優厚的預算等優勢，和中央規劃的69個客家文化重點發展區相互連結，也要將每年舉辦的義民祭，打造成客家義民嘉年華，讓年輕人更了解客家文化。

    台北市客家自強會今於濱江果菜市場的日本料理餐廳舉辦餐會，蔣萬安致詞時，先以客語向在場鄉親問好。他說，未來台北市一定大力推廣客家文化、創新客家文化產業，當所有客家鄉親最強的後盾、最有力的靠山；雖然從1988年還我母語活動開啟推動客家文化、客家語言的先河，但一路走來仍有需持續努力之處。

    蔣萬安指出，現在中央有規劃69個客家文化重點發展區，但並未納入台北市，不過沒關係，台北市有相對優厚的預算、經費、資訊優勢，未來希望藉由這樣的優勢，和這69個重點發展區相互串連、結合，全面提升、發展客家文化。

    蔣萬安說，他也會負起責任，優先解決客家文化發展面對的困境，也就是斷層，讓年輕一輩不管是客家或非客家的鄉親朋友，讓他們能實際接觸、了解，並將客家文化融入在生活，台北市每年舉辦的義民祭，「我要把它擴大規模，舉辦客家義民嘉年華，結合客家語言、音樂、藝術、戲劇、美食，全部融入客家義民嘉年華，讓更多下一代的年輕朋友能了解、熱愛客家文化。

    蔣萬安強調，未來他絕對是以所有客家鄉親爭取相關權益為最優先考量，「推動客家文化是萬安的責任，更是我的使命」，也希望和台北市客家自強會的鄉親攜手努力，打造更美好的台北。

    而在蔣萬安離去後，無黨籍市長候選人黃珊珊也來到現場尋求支持，兩人一前一後到場，並未碰面。

    國民黨台北市長候選人蔣萬安（右3）今日中午出席台北市客家自強會餐會，尋求支持。（記者謝君臨攝）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安（右3）今日中午出席台北市客家自強會餐會，尋求支持。（記者謝君臨攝）

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