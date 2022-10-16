蔡英文：大家做好防颱準備

蔡英文總統也在臉書發言提醒民眾，輕度颱風尼莎海上警報已經發布，請大家做好防颱準備！（取自臉書）

2022/10/16 13:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕受「尼莎」颱風外圍環流影響，中央氣象局今日針對全台11縣市發布豪雨特報，其中宜蘭縣山區與台北市山區為「超大豪雨」。蔡英文總統也在臉書發言提醒民眾，輕度颱風尼莎海上警報已經發布，請大家做好防颱準備！

根據中央氣象局發布的警報，目前尼莎颱風暴風圈已進入巴士海峽。受到颱風外圍環流及東北季風增強影響，今明兩天北部、東半部和部分山區雨勢明顯。

超大豪雨、大豪雨或豪雨地區：北北基地區，花蓮縣，桃園、新竹、苗栗、台中及宜蘭山區。大雨地區：桃園、新竹、宜蘭、台東、恆春半島地區，南投及屏東山區。

蔡總統指出，除了外出攜帶雨具外，也要請大家做好防颱準備，小心強風、豪雨帶來的災害。中央災害應變中心已經二級開設，將持續加強防災整備工作。也要拜託大家避免前往山上、海邊，外出注意行車安全，並隨時關注氣象局發布的最新颱風動態。

據了解，新竹市風雨變化太大影響民眾安全，原訂今天舉行的新竹市長候選人沈慧虹競總成立大會「因故取消」。考量新竹地區雨勢變化大，今日「新竹縣百工百業挺周江杰後援會成立大會」活動延期舉辦，蔡總統也取消出席這兩個公開行程；副總統賴清德今日原訂出席沈慧虹競總成立大會，因風雨變化大，該活動亦取消。

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