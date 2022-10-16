為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    黃珊珊誇北市率先「車來速」遭打臉 陳其邁：照顧高風險族群是重點

    高雄市長陳其邁今上午出席高雄醫學大學校慶前，接受媒體聯訪。（記者方志賢攝）

    高雄市長陳其邁今上午出席高雄醫學大學校慶前，接受媒體聯訪。（記者方志賢攝）

    2022/10/16 13:24

    〔記者方志賢／高雄報導〕台北市副市長黃珊珊5月稱北市率全國之先設武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「車來速」篩檢站，遭網友打臉，因高雄早在2月岡山就啟用「車來速」篩檢站，未料黃珊珊最近出書仍把內容放進去，對此高雄市長陳其邁沒有正面回應，但表示讓高風險族群受到最好照顧才是防疫重點，台灣是疫情控制較好的國家，大家都應感謝中央與地方的防疫人員。

    陳其邁今上午出席高雄醫學大學校慶，接受媒體聯訪，有媒體問及「高雄之前就已經設立「車來速」快篩站，黃珊珊說是她最早的，在5月被網友打臉，可是她最近出新書還是放進去，市長怎麼看？」

    陳其邁說，民眾的健康福祉是他最關心的地方，尤其防疫工作全世界都一樣，都必須在中央跟地方充分合作，防疫人員都非常辛苦，所以讓民眾的健康能獲得確保，是他一直在做的事情，尤其國門在10月13日已經開放，對於回歸正常生活也能兼顧民眾健康，中間必須取得平衡點。

    陳其邁說，目前的重點在於醫療照顧、醫療體系與長照機構，怎樣能把防疫常規化，重點的地方再加強，能夠早期發現、早期治療，讓高風險族群受到最好的照顧，其實這個是重點。

    陳其邁強調，相對其他國家，台灣是一個控制比較好的國家，他相信這都是中央、地方共同努力的結果，大家要感謝所有中央、地方的防疫人員。

    對於媒體委託民調公司進行高雄市長選舉民調，陳其邁的民調領先柯志恩，對此陳其邁說，民調的任何的結果，他都充分尊重，目前最重要是市政建設不能停，還有40幾天要投票了，也不能因為選舉而打亂市政推動的腳步，他會持續推動市政，不分黨派來解決民眾的問題，他說這是現階段最重要的地方，民調他會參考。

    高雄市長陳其邁（中）今上午出席高雄醫學大學校慶前，接受媒體聯訪。（記者方志賢攝）

    高雄市長陳其邁（中）今上午出席高雄醫學大學校慶前，接受媒體聯訪。（記者方志賢攝）

    陳其邁（前排左3）今上午出席高雄醫學大學校慶。（記者方志賢攝）

    陳其邁（前排左3）今上午出席高雄醫學大學校慶。（記者方志賢攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自稱發明防疫旅館挨批鬼扯 黃珊珊堅稱：都是台北市新創
    2022/10/16 12:54

    自稱發明防疫旅館挨批鬼扯 黃珊珊堅稱：都是台北市新創
    柯文哲喊棄陳保黃「沒出息」？ 黃珊珊急撇：此為個人評論
    2022/10/16 11:45

    柯文哲喊棄陳保黃「沒出息」？ 黃珊珊急撇：此為個人評論

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    陳其邁喊超越台北 柯志恩酸︰人口先趕過台中
    2022/10/16 11:05

    陳其邁喊超越台北 柯志恩酸︰人口先趕過台中
    談年底選戰 陳其邁：民進黨在台北不是沒機會
    2022/03/02 14:30

    談年底選戰 陳其邁：民進黨在台北不是沒機會
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播