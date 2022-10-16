黃珊珊誇北市率先「車來速」遭打臉 陳其邁：照顧高風險族群是重點

高雄市長陳其邁今上午出席高雄醫學大學校慶前，接受媒體聯訪。（記者方志賢攝）

2022/10/16 13:24

〔記者方志賢／高雄報導〕台北市副市長黃珊珊5月稱北市率全國之先設武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「車來速」篩檢站，遭網友打臉，因高雄早在2月岡山就啟用「車來速」篩檢站，未料黃珊珊最近出書仍把內容放進去，對此高雄市長陳其邁沒有正面回應，但表示讓高風險族群受到最好照顧才是防疫重點，台灣是疫情控制較好的國家，大家都應感謝中央與地方的防疫人員。

陳其邁今上午出席高雄醫學大學校慶，接受媒體聯訪，有媒體問及「高雄之前就已經設立「車來速」快篩站，黃珊珊說是她最早的，在5月被網友打臉，可是她最近出新書還是放進去，市長怎麼看？」

陳其邁說，民眾的健康福祉是他最關心的地方，尤其防疫工作全世界都一樣，都必須在中央跟地方充分合作，防疫人員都非常辛苦，所以讓民眾的健康能獲得確保，是他一直在做的事情，尤其國門在10月13日已經開放，對於回歸正常生活也能兼顧民眾健康，中間必須取得平衡點。

陳其邁說，目前的重點在於醫療照顧、醫療體系與長照機構，怎樣能把防疫常規化，重點的地方再加強，能夠早期發現、早期治療，讓高風險族群受到最好的照顧，其實這個是重點。

陳其邁強調，相對其他國家，台灣是一個控制比較好的國家，他相信這都是中央、地方共同努力的結果，大家要感謝所有中央、地方的防疫人員。

對於媒體委託民調公司進行高雄市長選舉民調，陳其邁的民調領先柯志恩，對此陳其邁說，民調的任何的結果，他都充分尊重，目前最重要是市政建設不能停，還有40幾天要投票了，也不能因為選舉而打亂市政推動的腳步，他會持續推動市政，不分黨派來解決民眾的問題，他說這是現階段最重要的地方，民調他會參考。

高雄市長陳其邁（中）今上午出席高雄醫學大學校慶前，接受媒體聯訪。（記者方志賢攝）

陳其邁（前排左3）今上午出席高雄醫學大學校慶。（記者方志賢攝）

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