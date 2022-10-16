馬籍女大生下午2時解剖 檢警釐清有無遭下藥迷昏

陳姓男子涉嫌勒斃馬來西亞籍蔡姓女子。（資料照，本報合成）

2022/10/16 12:31

〔記者王冠仁／台北報導〕30歲陳姓男子涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，他犯案後吞藥輕生，目前雖已清醒，但醫院認為他身體尚未復原，警方無法偵訊。由於蔡的遺體被發現時衣著完整、沒打鬥跡象，警方不排除她可能被下藥迷昏後遭勒斃；檢警為了盡快釐清案情，決定提早解剖時程，將於今天下午2時在板橋殯儀館進行。

據了解，陳嫌在本月14日下午已脫離險境，由加護病房轉至觀察室，他雖然陸續恢復意識，但仍稱身體不適，警方至今尚未進行正式偵訊。

警方調查，陳嫌12日下午5時許，前往蔡女台北市大東路租屋處，下午6時蔡還有跟室友聊天；13日中午12時許，陳離開現場後返回鶯歌住處輕生，他家人獲報通報警方並趕來開門，當天下午5時40分陳送醫途中告訴警方「我在士林大東路掐死了一個女的」，警方前往蔡女住處查看，全案曝光。

陳送醫救治後經多次洗胃，期間反覆呈現「睡睡醒醒」的狀態，也曾透露「只是協助女友加工自殺」，但其說法令警方存疑。因為蔡女親友告訴警方，蔡開朗樂觀，未曾聽聞她有尋死念頭，且根據過往經驗，鮮少有人以「掐死」方式進行加工自殺。

再加上警方勘驗蔡遺體，她只有頸部有勒痕、瘀青，其衣著完整、沒打鬥跡象，沒有被掐時會本能掙扎的情況，且案發時沒室友聽聞呼救聲，因此警方研判蔡當時可能遭下藥迷昏而失去意識。

檢警除了在今天下午對蔡女遺體解剖，進一步化驗其體內血液有無藥物反應，目前也已經將蔡女的2支手機、陳嫌的3支手機與1台平板送交台北市刑警大隊進行數位鑑識還原，以利釐清2人關係與陳嫌的行兇動機。

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