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    台北市淡水河岸水門關閉 陽明山土石流搶通中

    陽明山又發生土石流，台北市政府正派人搶通中。（台北市政府提供）

    陽明山又發生土石流，台北市政府正派人搶通中。（台北市政府提供）

    2022/10/16 11:59

    〔記者鄭名翔／台北報導〕尼莎颱風與東北季風共伴效應影響北台灣，台北市政府於今早11點起，開始關閉淡水河沿線包含敦煌、國順、大稻埕、玉泉、延平、貴陽、桂林、華江及華翠的疏散門，提醒車主將車輛駛離河川區。而陽明山今早再發生土石流，現仍在搶通中。

    台北市災害防救辦公室表示，受到尼莎颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽明山擎天崗累積雨量已達近700毫米， 陽金公路往金山方向，中興路口前發生嚴重土石流，今16日凌晨緊急雙向封閉，禁止通行，經新工處冒大雨連夜搶修，雖於上午6點30分搶通開放通行，但8點又再度發生土石流情形，目前仍在搶通中。

    而受到上游水庫洩洪影響，北市16日8點起已啟動全市疏散門「只出不進」管制，同步開放北市8公尺以上道路紅黃線附條件停車；而自今早11點起，開始關閉淡水河沿線包含敦煌、國順、大稻埕、玉泉、延平、貴陽、桂林、華江及華翠的疏散門，提醒車主將車輛駛離河川區，以免遭受裁罰。疏散門啟閉資訊可查北市河濱疏散門啟閉 。

    台北市災害防救辦公室表示，截至16日上午7時，共接獲災情通報3件（2件土石坍塌、1件路樹倒塌），目前皆已處理完畢，不過即便未傳出重大災情及人員傷亡，仍呼籲市民朋友今、明兩日盡量避免前往山區和水域，以策安全。

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