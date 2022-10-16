冒風雨市場掃街 蔣萬安：天氣如何都照既定行程走

國民黨台北市長候選人蔣萬安穿著雨衣在戶外市場行程。（記者朱沛雄攝）

2022/10/16 11:55

〔記者蔡思培／台北報導〕今天台北市狂風暴雨，國民黨台北市長候選人蔣萬安仍穿著雨衣在戶外市場行程，並一一走入攤內與攤商握手互動，無黨籍台北市長黃珊珊今天上午則選擇室內的松江市場跑行程。蔣萬安表示，相關很早就規劃好，不管天氣怎樣，都會照既定行程走。

蔣萬安今天上午前往大直市場掃街，隨後又到文昌宮參拜、並到謙和市場掃街。蔣萬安也特別感謝台北市議會副議長葉林傳、陳炳甫議員、柳采葳、高世俊議員候選人今天從早就陪著他到掃街參拜，他會一步一腳印，爭取市民認同。

蔣萬安說，現在所有縣市長候選人都是團體戰的一員，大家互相支援、彼此合作，打好這場團體戰是大家的共識，他昨天有機會到台中潭子國民暨兒童運動中心，也非常感謝台中市長盧秀燕親自接待解說，讓他獲益良多，也感受到把市政做好，是市民對市長真正的期待。

蔣萬安今天受訪被問起，台北市大安區信維整宅昨舉行區分所有權人會議，管理委員會原邀請藍綠白市長候選人參加，僅民進黨市長候選人陳時中親自到場，蔣萬安則派代表參加。蔣解釋，昨天下午行程很早就排定，有親自與主委致意，先前也提出加速信維整宅改建的作法。

蔣萬安也說，昨天有請立委林奕華代表參加活動，之前也有與信維整宅主委、住戶交流，了解實際問題，更重要的是他也提出加速信維整宅改建的作法，包括「早進場、增量能、擴彈性」，具體做法也有得到主委回應，蔣認為這才能實際幫到在地住戶達到改建的目標。

國民黨台北市長候選人蔣萬安穿著雨衣在戶外市場行程。（記者朱沛雄攝）

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