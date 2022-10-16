台灣虎航今首發新千歲航線 日本迷搶先飛北海道賞楓

台灣虎航今天（16日）也開航桃園－札幌（新千歲）航線，是繼函館、旭川後，旅客登機前合影留念。（記者陳心瑜攝）

2022/10/16 11:49

〔記者陳心瑜／台北報導〕我邊境已開放，展望疫後旅運市場，台灣虎航今天（16日）也開航桃園－札幌（新千歲）航線，是繼函館、旭川後，台灣虎航飛往北海道的第3個航點，台灣虎航今天上午在首班航班起飛前於候機室準備拍照框，供旅客合影留念，機上送上每人一份由小小廚神Liya朱如茵監製的金飯糰「香腸炒飯飯糰」和「少一杯蛤蜊飯糰」，豐富旅途的滋味。

北海道新千歲機場才在今年7月於暌違約2年多重新開放國際航班起降，不過，今天多數航班都顯示取消，機場仍然相當冷清，除了便利商店，其餘餐廳或商店包括餐飲仍未重啟營業。

台灣虎航董事長陳漢銘也搭乘首班航班赴日，他說，札幌（新千歲）是台虎在日本的第15個航點，是目前台灣飛航日本最多的航空公司。

陳漢銘表示，全球各行各業被新冠疫情衝擊了超過2年半，旅遊觀光產業被重擊之後，台灣虎航為亞洲地區的航空市場，率先帶來了曙光及希望。隨著新千歲航線的加入，繼旭川、函館航點，這是台灣虎航在北海道地區的第3個航點。

陳漢銘說，自2015年4月2日，台灣虎航插旗日本東京成田成為第一條日本航線，以此為中心，便陸續拓展日本各地，不論是大阪、仙台、沖繩、福岡、小松、函館等等，新千歲是積極爭取飛航的路線，即便經過疫情的衝擊，仍然很高興能在疫情過後，以新千歲為台虎的新航點是全新的出發，期待航班服務方便雙邊旅客更彈性安排行程往返。

陳漢銘表示，疫情爆發前，台灣旅客赴日旅遊人數逐年成長，2019年更有近500萬人次造訪，疫情期間「最愛旅遊地」調查日本也是排名第一，札幌在日本北海道道央地區，為日本名列前茅的魅力城市，極具歷史、文化魅力，更是許多外國旅客最愛的滑雪勝地。

國土交通省東京航空局新千歲空港事務所次長櫻田薰說，疫情期間，台灣虎航依然和疫前一樣，秉持安全第一的精神，令人欽佩，在疫情後，選擇新千歲作為首航點，是一個非常明智的選擇，台虎是台灣優秀的低成本航空，期待能以其相對優惠的票價，讓北海道及台灣兩地的旅客自由的交流。

台灣虎航表示，桃園－札幌（新千歲）航線開航初期，每週營運5班，去程航班編號IT234，每週一、二、四、五、日的上午06:45自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每週一、二、四、五、日的中午12:30自新千歲機場起飛。

台灣虎航北海道千歲空港首航儀式記者會。中為台灣虎航董事長陳漢銘。（記者陳心瑜攝）

北海道新千歲機場才在今年7月於暌違約2年多重新開放國際航班起降，不過今天仍有許多航班顯示取消。（記者陳心瑜攝）

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