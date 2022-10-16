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    170萬劑高端可能報銷 蔣萬安：陳時中沒有國際觀搞出惡果

    蔣萬安今再批陳沒有國際觀，現在高端疫苗出不去，可能報銷170萬劑、超過10億元，就是陳沒有國際觀搞出的惡果。（記者朱沛雄攝）

    蔣萬安今再批陳沒有國際觀，現在高端疫苗出不去，可能報銷170萬劑、超過10億元，就是陳沒有國際觀搞出的惡果。（記者朱沛雄攝）

    2022/10/16 11:16

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安近來猛攻高端疫苗EUA審查爭議，質疑為何不像美國審查錄影，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中昨表示，每個國家有不同的制度跟方法。蔣萬安今再批陳沒有國際觀，現在高端疫苗出不去，可能報銷170萬劑、超過10億元，就是陳沒有國際觀搞出的惡果。

    蔣萬安今天上午前往文昌宮參拜、並到謙和市場掃街，受訪被問起陳時中昨針對高端EUA審查未落實稱「台灣是台灣，國外是國外」，陳更指未錄影是擔心專家學者容易被抹黑。蔣萬安表示，陳時中說台灣是台灣，國外是國外完全凸顯沒有國際觀，國外審查EUA都可以錄影大方公開，為什麼台灣就不錄影？國外疫苗要做第三期試驗，為什麼台灣高端疫苗就是不做？

    蔣萬安說，現在結果證明高端疫苗出不去，還可能報銷170萬劑、金額超過10億元，這就是陳時中沒有國際觀搞出來的惡果。蔣質疑，陳說擔心審查EUA的專家學者遭抹黑，但大家看到的是民進黨為了護航高端，動用國家力量霸凌中研院院士陳培哲，陳培哲當時勇於告訴政府要走正確的方向，卻遭網友鋪天蓋地攻擊，甚至連家人都被肉搜，事實證明搞抹黑的就是民進黨、就是蔡政府。

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