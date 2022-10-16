桂民海遭綁7週年 無國界記者促民主國家對中國施壓
〔記者呂伊萱／台北報導〕前香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海自2015年10月遭中國政府在泰國綁架，爾後「被認罪」並遭判刑10年，至今仍受到監視管控，明將滿7週年。無國界記者（RSF）敦促民主國家對中國施加更多壓力，迫其釋放桂民海。
RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）批評，「國際社會未能就桂民海案採取足夠強烈的行動，形同默許中國政府有權在世界各地擄人、剝奪其領事保護權並任意拘禁，卻不會因此遭受任何懲罰」。
RSF瑞典分部主席哈爾克亞爾（Erik Halkjaer）則呼籲民主國家，特別是瑞典政府、歐盟成員國與歐盟執委會，對中國施加更多壓力，並盡其所能確保遭到監禁的出版商獲釋。
RSF聲明轉述，過去4年來，桂民海的女兒Angela Gui不曾收到父親的任何消息，她表示，「即使依中國的法律來看，我父親所遭受的監禁也同樣不合法，而這應使所有人感到驚恐」。她並呼籲，就中國政府所犯下的罪行問責，「需將言詞轉化為實際行動」。
RSF持續要求釋放桂民海，並將其案件送交聯合國任意羈押工作小組。2019年11月15日，桂民海獲捍衛言論自由的瑞典筆會頒發圖霍斯基獎（Tucholsky Prize）。
桂民海是2015年銅鑼灣事件中迄未獲釋的最後一人。華裔瑞典籍出版商桂民海當年在泰國度假時遭中國政府劫持，不久後在中國官方電視頻道上被迫認罪，2022年10月17日星期一是他遭中方綁架7週年的日子。
據傳桂民海曾於2017年「獲釋」，但實際上仍處於監視居住的管控。2018年，他與2名瑞典外交官乘火車前往北京時再次被警方逮捕，其後受迫公開放棄其瑞典國籍。2020年，中國政府宣布桂民海因「為境外非法提供情報」而遭判處10年徒刑。
根據2022年無國界記者所發布《世界新聞自由指數》，中國在180國中排名第175，是全球最大的記者監獄，目前至少仍有116人在押。