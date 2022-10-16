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    桂民海遭綁7週年 無國界記者促民主國家對中國施壓

    無國界記者（RSF）發布聲明，敦促民主國家對中國施加更多壓力促其釋放華裔瑞典籍出版商桂民海。（RSF提供）

    無國界記者（RSF）發布聲明，敦促民主國家對中國施加更多壓力促其釋放華裔瑞典籍出版商桂民海。（RSF提供）

    2022/10/16 10:49

    〔記者呂伊萱／台北報導〕前香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海自2015年10月遭中國政府在泰國綁架，爾後「被認罪」並遭判刑10年，至今仍受到監視管控，明將滿7週年。無國界記者（RSF）敦促民主國家對中國施加更多壓力，迫其釋放桂民海。

    RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）批評，「國際社會未能就桂民海案採取足夠強烈的行動，形同默許中國政府有權在世界各地擄人、剝奪其領事保護權並任意拘禁，卻不會因此遭受任何懲罰」。

    RSF瑞典分部主席哈爾克亞爾（Erik Halkjaer）則呼籲民主國家，特別是瑞典政府、歐盟成員國與歐盟執委會，對中國施加更多壓力，並盡其所能確保遭到監禁的出版商獲釋。

    RSF聲明轉述，過去4年來，桂民海的女兒Angela Gui不曾收到父親的任何消息，她表示，「即使依中國的法律來看，我父親所遭受的監禁也同樣不合法，而這應使所有人感到驚恐」。她並呼籲，就中國政府所犯下的罪行問責，「需將言詞轉化為實際行動」。

    RSF持續要求釋放桂民海，並將其案件送交聯合國任意羈押工作小組。2019年11月15日，桂民海獲捍衛言論自由的瑞典筆會頒發圖霍斯基獎（Tucholsky Prize）。

    桂民海是2015年銅鑼灣事件中迄未獲釋的最後一人。華裔瑞典籍出版商桂民海當年在泰國度假時遭中國政府劫持，不久後在中國官方電視頻道上被迫認罪，2022年10月17日星期一是他遭中方綁架7週年的日子。

    據傳桂民海曾於2017年「獲釋」，但實際上仍處於監視居住的管控。2018年，他與2名瑞典外交官乘火車前往北京時再次被警方逮捕，其後受迫公開放棄其瑞典國籍。2020年，中國政府宣布桂民海因「為境外非法提供情報」而遭判處10年徒刑。

    根據2022年無國界記者所發布《世界新聞自由指數》，中國在180國中排名第175，是全球最大的記者監獄，目前至少仍有116人在押。

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