雨彈狂炸！尼莎颱風外圍環流+東北季風 週日、週一雨勢最大

尼莎颱風潛勢路徑預測圖，週日最接近台灣。（擷取自中央氣象局網站）

2022/10/15 23:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中央氣象局持續針對輕度颱風尼莎發布海上颱風警報，中央氣象局預報員謝佩芸說，尼莎颱風逐漸往西通過巴士海峽過程中，強度會再增強，暴風半徑也有擴大趨勢。今天（15日）受外圍環流影響，宜蘭、新北、台北降雨最明顯，北投擎天崗累積雨量最多，達到超大豪雨等級，宜蘭山區達到大豪雨等級。而明天（16日）白天是尼莎颱風離台灣最近的時候。

謝佩芸說，週六晚間11點，尼莎颱風中心位置位在鵝鑾鼻南南東方約380公里處，以每小時16轉19公里速度，向西北西轉西方向前進，暴風圈正朝巴士海峽接近，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。深夜11點近中心最大風速為每秒20公尺（約每小時72公里，相當於8級風），瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里，相當於10級風），7級風暴風半徑120公里。

週六晚間到週日，巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。謝佩芸說，北部富貴角、馬祖海面15日已觀測到超過5米浪高、台中觀測到4米以上浪高、其餘各海域浪大多在2米至3米間，請民眾避免前往海邊活動。同時提醒接下來也要留意強風，蘭嶼易有10到11級強陣風，嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及綠島、澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風，東半部及台南沿海空曠地區也有較強陣風。

受尼莎颱風外圍環流影響，中央氣象局針對8縣市在週六晚間到週日持續發布豪雨特報，台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市地區有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

謝佩芸說，整體來說，受到尼莎颱風外圍環流、東北季風影響，週日（16日）、週一（17日）會是雨勢最大時候，提醒民眾，週日安排戶外活動時應特別注意天氣狀況。週日、週一兩天容易下雨的區域還是在北台灣及宜花東，尤其花東降雨會更明顯，而尼莎颱風週一移動到台灣西南側之後，花東的降雨會減少，不過，北台灣受到東北季風影響，降雨仍持續且有機會出現更大雨勢，尤其是東北部易出現大豪雨等級的降雨。

擎天崗累積雨量最多 達超大豪雨

根據氣象局統計，週六台北市士林區擎天崗測站累積雨量已達超大豪雨等級，截至深夜11點30分，累積降雨高達601.5毫米，其次依序是台北市北投區陽明山測站453.5毫米、宜蘭縣大同鄉翠峰湖399.5毫米、大同鄉留茂安測站286毫米、北投區鞍部測站275毫米、新竹縣尖石鄉西丘斯山測站270.5毫米。

中央氣象局持續針對尼莎颱風發布海上颱風警報。（擷取自中央氣象局網站）

今（15日）晚至明（16）日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、臺中市山區及基隆北海岸、新北市、臺北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生機率。（擷取自中央氣象局網站）

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