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    首頁　>　臺北市

    陳時中新住民政策多元共榮 擬推「新住民產業園區」

    民進黨台北市長候選人陳時中今（15）天傍晚出席「新住民挺阿中」座談會，提出「多元共榮、培力發展、貼心照顧」3個方向的新住民政策。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中今（15）天傍晚出席「新住民挺阿中」座談會，提出「多元共榮、培力發展、貼心照顧」3個方向的新住民政策。（記者何玉華攝）

    2022/10/15 19:54

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中今（15）天傍晚出席「新住民挺阿中」座談會，提出「多元共榮、培力發展、貼心照顧」3個方向的新住民政策，將設立「新住民日」、成立新住民共學平台及教育推廣學分班，以及增設新住民長期庇護所，同時參考現場新住民提出的建議推動新住民產業園區。

    陳時中由市議員候選人劉耀仁、洪婉臻、邵維倫陪同出席「新住民挺阿中」座談會；會中有代表提出許多建議，包括對受暴新住民庇護期延長，設置新住民創意產業園區，加強新二代母國文化教育等，陳時中強調，新住民雖來自四方，但大家的未來都是一樣的，都是在台北，未來政策會以異中求同出發，讓大家在台北過得愉快；同時維持文化的傳承，市府也要負起受暴婦女的安置，因為「市府就是你的娘家」。

    陳時中也說明他的新住民政策從3個方向出發，首先是「多元共榮」，目前的新住民事務委員會27名代表中，新住民只有5位，比例太低，未來要逐年增加提升到3分之1，最好能達一半，並將12月18日設為「新住民日」，當週為「多元文化週」。

    其次為「培力發展」，要成立新住民共學平台、新住民教育推廣學分班、建立新二代人才庫，他已經跟台北市立大學談過，也初步獲得首肯願意設學分班，作為再進修管道，未來若要繼續攻讀碩士，學分也會被承認。

    最後為「貼心照顧」，陳時中提出一行政區一個新住民單一窗口，增設新住民長期庇護所，目前受暴婦女只能庇護3個月的限制，有必要再延長，北市府就是新住民的娘家。

    民進黨台北市長候選人陳時中今（15）天傍晚出席「新住民挺阿中」座談會，提出「多元共榮、培力發展、貼心照顧」3個方向的新住民政策。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中今（15）天傍晚出席「新住民挺阿中」座談會，提出「多元共榮、培力發展、貼心照顧」3個方向的新住民政策。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中今（15）天傍晚出席「新住民挺阿中」座談會，新住民代表送上各自國家特色的吉祥食物。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中今（15）天傍晚出席「新住民挺阿中」座談會，新住民代表送上各自國家特色的吉祥食物。（記者何玉華攝）

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