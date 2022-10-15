黃珊珊新書發表會 柯文哲：證明她當市長沒問題

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今發表第二本書「城市・程式」，書中記錄她過去兩年多擔任北市副市長的工作和心得。（記者楊心慧攝）

2022/10/15 19:12

〔記者楊心慧／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊今發表第二本書「城市・程式」，書中記錄她過去兩年多擔任北市副市長的工作和心得。台北市長柯文哲說，從這本書可看出黃珊珊的城市治理願景，這段時間她也已經證明當市長沒問題。

黃珊珊表示，政府存在的目的就是服務人民，讓人民的生活可以愈來愈好，一個偉大的城市，必然是一個讓市民感到驕傲的城市；一個幸福的城市，必須有一套別人羨慕的發展程式，她正在努力前進的路上，真心期待能夠得到大家的支持與肯定。

柯文哲今於致詞時表示，從這本書可看出黃珊珊的城市治理願景，市長選舉至今，其他候選人還要證明是否能當市長，但黃珊珊不用，可以直接馬上上手，這段時間她也已經證明當市長沒問題。

柯文哲表示，自己2018年競選時都沒拜託別人，但現在黃珊珊選，他比黃還焦慮，他更酸其他兩位候選人，「有的一看就知道，連疫苗都不敢公開就一堆問題，仇恨值這麼高，再講也不會更高，另一個也不是不好，就是沒有能力」。

黃珊珊今有4個公開行程和柯文哲同台，包含客家文化主題公園開幕式、吳怡萱「走過疫情 怡起為萬華加油」活動、陳宥丞粉絲見面音樂會，以及黃的新書發表會，媒體問黃是否和柯「黏緊緊」助陣選情？黃珊珊說，她和柯文哲同場活動很正常，柯文哲幫她的書寫序，當然要邀請。

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