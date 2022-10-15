尼莎颱風明天最接近台灣 週日、週一慎防雨彈

尼莎颱風今、明兩天會進入巴士海峽，明天白天通過台灣正南方，是最接近的時候。（擷取自中央氣象局網站）

2022/10/15 18:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中央氣象局持續針對輕度颱風尼莎發布海上颱風警報，預報員謝佩芸說，明天到下週一受外圍環流及東北季風影響，雨勢會比今天更明顯，北部、東半部要留意豪雨，東北部更要留意大豪雨等級以上的降雨；下週一東北季風增強後，西半部還留意強陣風，戶外行程應謹慎評估天候狀況。

尼莎颱風今天下午5點中心位置位在鵝鑾鼻的東南方約460公里處，以每小時17公里速度向西北西前進，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里，相當於8級風），8級風暴風半徑120公里。根據最新資料顯示，暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽、東沙島海面構成威脅，提醒海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

謝佩芸說，從颱風潛勢預報圖可以看見，今、明兩天尼莎颱風會進入巴士海峽，明天白天通過台灣正南方，就是最接近的時候，下週一進入南海之後，就會離台灣越來越遠。

尼莎颱風外圍環流今天已為台灣帶來水氣，台東以北、恆春半島都有降雨，尤其在北台灣特別明顯。根據統計，今天截至下午5點40分，累積降雨最多的地方是台北市士林區擎天崗測站的462毫米，其次依序是台北市北投區陽明山測站356毫米、宜蘭縣大同鄉翠峰湖測站271.5毫米、北投區鞍部測站213毫米、新北市瑞芳區五分山測站203毫米，降雨都達到豪雨或大豪雨等級。

謝佩芸說，今晚降雨與白天類似，主要是在北台灣、宜花東，明天白天尼莎颱風更接近台灣時，將為迎風面的東半部、桃園以北帶來更多降雨；明晚尼莎颱風來到台灣西南側之後，再加上東北季風增強，迎風面降雨會更大，北台灣降雨持續，累積雨量會很顯著，東北部特別容易出現大豪雨等級以上的降雨，北北基桃、花東、恆春半島都要留意豪雨等級以上降雨。

下週一、二是風力影響最明顯

除了降雨，還要留意風力，謝佩芸說，今天中部沿海、蘭嶼已出現9-10級強陣風，明晚東北季風增強，下週一、下週二是風力影響最明顯的時候，中部沿海、澎金馬、恆春半島更有局部11級以上陣風發生。

尼莎颱風潛勢路徑預報圖，。（擷取自中央氣象局網站）

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