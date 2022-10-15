不滿黃珊珊扯他擋新創政策 王浩暫擱產發局預算

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前公布新創政見，延續台北市長柯文哲的天使基金計劃。（資料照）

2022/10/15 18:22

〔記者楊心慧／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前公布新創政見，延續台北市長柯文哲的天使基金計劃，卻點名國民黨台北市長參選人蔣萬安競選執行總幹事、北市議員王浩於議會審議時，因政黨利益刻意卡關，以致計畫遲無法上路；王浩於審預算時將台北市產業發展局的預算暫擱，痛批黃珊珊新創政見，完全抄襲北市府的新創自治條例，根本就是無恥。

台北市產發局長林崇傑表示，針對預算被暫擱將會繼續溝通，但基金預算跟法源無關，基金預算都經議會通過，並沒有違法，只是要開始補助時，還是要等法案通過，但從去年9月送進議會就不審也沒辦法。

黃珊珊今下午受訪表示，該案是她在北市府任職時所主導，計畫也是她和市長提，整個計畫她是原始發想，並和市府內部討論、開多次會議會，政策是延續，這也是當時在市府所推的政策，沒有抄襲的問題。

王浩身兼法規委員會召集人，目前還擔任蔣萬安競總執行總幹事，但黃珊珊卻質疑王連續三個會期都不願將「台北市產業發展自治條例」、「台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」排入議程，引起王浩不滿。

王浩於議會大會審查預算時表示，北市府去年審查預算時，送來一筆二億新創基金，也送新創基金法案，希望能夠審查，但去年審查預算時，市府竟在法源沒審查完就送議會編列，這對議會來說是極度傷害尊嚴，市府預算必須依法行政編列，才能送到議會，北市府竟在沒法源的狀況下，用偷雞摸狗的方式編列預算。

王浩強調，他這次特別暫擱產發局的全部預算，因為若通過後形同是背書一項違法行為，這是無恥的事。

王浩痛批，黃珊珊是台北市離職公務人員參選市長，卻竊用北市府投資創新的自治條例內容做為政見，僅金額配比做調整，其他都是玩文字遊戲，這事情就像新竹市民眾黨參選人高虹安如出一轍，只是中央是民進黨執政，台北市因柯文哲執政，黃珊珊竟公然指控議會暫擱違法法案，這是無恥到極點。

王浩怒嗆：「黃珊珊連立委蔡壁如都不如，這個人應該也帶種說，如果我有抄新創就退選，所以說產發局所有預算跟主計處、市場處預算全暫擱，市政府沒有說詞和道歉，想都別想過」。

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