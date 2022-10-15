台鐵北投員訓中心走入歷史，新鐵道學院預計116年啟動，配合台鐵公司化，於北中南東另外成立4個分區員訓所。（圖：台鐵局提供）

2022/10/15 17:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵北投員訓中心於10月13日運作最後一天走路歷史，未來將於富岡機廠設立鐵道學院，預計116年正式啟用，後續配合台鐵公司化，於北中南東另外成立4個分區員訓所，提供不同的訓練課程；台鐵局員工訓練中心主任劉建良表示，北中南東4處分區員訓所是先採用籌備處的方式推動，預計於今年底完成細部設計等規劃。

今年10月13日是台鐵局員工訓練中心在北投校區運作的最後一天，台鐵局當日特別於該校區辦理第475次局務會報，集合全局一級主管赴會，除研討局務議程外，也讓大家留下最美好的回憶。對員工訓練必須強化未來各級訓練業務的推動，劉建良表示，因應台鐵公司化，員工訓練中心已預為規劃未來4個分區員訓所的運作模式及期程，針對新生訓練採集中上課模式，講師部分可彈性採線上或實體授課，讓提升新生學習力及凝聚力。

劉建良表示，未來分區員訓所設置後，就可以各自有不同的訓練內容，像是司機員每3年回訓可以以南部為主，工務訓練就能集中在中部等。鐵道學院本部主要負責，特考新生班、新進人員班、關鍵職能班等訓練，當地還會設置一條317公尺的實習軌道，讓運工機電現行需要帶回工作現場進行的實務訓練，可以在鐵道學院本部完成。

另外，員訓中心111年度內部講師評鑑，已遴聘2名外部專家學者分別辦理評鑑作業，評鑑成果總計22名合格，6名不合格，合格率為78.6%；辦理各類行車人員訓練標準化教材部分已完成99冊，將置放本局教育訓練管理系統TMS平台，統一管理運用，供同仁下載使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法