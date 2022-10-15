遇害馬來西亞女大生16日解剖 家屬今招魂場面哀淒

被害女大生的家屬在法師陪同下到女兒租住處進行招魂儀式。（記者劉慶侯翻攝）

2022/10/15 16:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕馬來西亞籍蔡姓女大學生命案，因涉案的陳嫌尚無法接受偵訊，士林地檢署為儘快釐清真相，給趕赴來台的被害人家屬一個公道，決定提早至明日進行解剖調查；蔡女家屬今日也在親友陪同下，前往北市第二殯儀館見女兒最後一面，並前往租住處招魂，全程場面悲淒。

據了解，涉案兇嫌輕生被搶救送醫時，曾吐露「他是因女友精神不穩定，是協助對方自殺」，以致全案陷入「蔡女是遭謀殺或是陳男加工自殺」的疑慮中。

由於陳男雖已清醒，但醫院方面以對方身體尚未復原，至今仍拒絕警方針對相關案情進行訊問，因此，陳男還未做過警訊筆錄，以致案情宕。

警方目前先針對查扣雙方的5支手機進行數位鑑識和還原分析，死者遺體方面原訂18日解剖有助釐清案情，但鑑於死者家屬已趕抵台灣，在徵得家屬同意後，決定提早至16日進行解剖，除查明蔡女致死原因，另追查死者生前是否有遭人下藥、迷昏，身體是否有藥物反應。。

蔡女家屬今日中午起在雨勢瀟瀟中，先前往北市二殯探視女兒最後一面，隨後在法師的帶領下，再轉往士林大東路租屋處招魂，場面一片哀淒。

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