台北市大豪雨特報 市府成立緊急應變小組因應

受尼莎颱風外圍環流影響，中央氣象局今天（15）針對台北市士林、北投山區發布豪大雨特報，台北市成立緊急應變小組因應；下午因山區大雨不斷，下游的士林區外雙溪水已暴漲，水勢十分湍急。（記者鹿俊為攝）

2022/10/15 16:22

〔記者鹿俊為／台北報導〕受颱風外圍環流影響，氣象局今天（15日）下午持續對全台8縣市發布豪雨或大雨特報，其中台北市更發布大豪雨特報，提醒民眾外出要小心雨勢。

大雨特報範圍包含桃園市、新竹縣、台中市及花蓮縣；豪雨特報範圍為新北市、基隆市和宜蘭縣；另外針對台北市發布大豪雨特報。

台北市災害防救辦公室表示，氣象局目前已經針對北市北投及士林山區發布大豪雨特報，同時也已請工務局及消防局在內部成立緊急應變小組因應。

受尼莎颱風外圍環流影響，中央氣象局今天（15）針對台北市士林、北投山區發布豪大雨特報，台北市成立緊急應變小組因應；下午因山區大雨不斷，下游的士林區外雙溪水已暴漲，水勢十分湍急。（記者鹿俊為攝）

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