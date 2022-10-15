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    首頁　>　臺北市

    信維整宅藍白掛布條搶選票 陳時中到場：能感同身受住戶痛苦

    民進黨台北市長候選人陳時中（左一）走訪信維整宅，關心住戶權益及都市更新進度。（記者蔡亞樺攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中（左一）走訪信維整宅，關心住戶權益及都市更新進度。（記者蔡亞樺攝）

    2022/10/15 16:47

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕位於台北市信義路4段、大安路交叉口的信維整宅，今日下午舉行區分所有權人會議，信維整宅管理委員會原本邀請藍綠白市長候選人參加，民進黨市長候選人陳時中親赴現場，他受訪時表示，他可以感同身受住在這裡的痛苦，也需要改建的必要性，這是他未來當市長必須努力的事情。

    台北今日雨下不停，陳時中行程滿檔，下午現身信維整宅區分所有權人會議，參加會議前逐一向一樓店家致意拜票，廖廣志也引導陳時中一一走訪每一層樓、向住戶問候，看見昏暗老舊的整宅環境，陳時中不斷關心詢問目前整宅的都更進度與遭遇困境。

    陳時中也在會議中向住戶承諾，未來若當市長加速推動整宅都更速度，協助住戶解決問題。媒體提問整宅住戶先前掛布條感謝支持黃珊珊，蔣萬安今早也在整宅掛起布條，是否也會考慮掛布條？陳時中強調，他今天來一開始就說不是選舉行程，今天是來試著解決問題的行程。

    陳時中說，主委帶他到各樓層看過一次，他也可以感同身受住在這裡的痛苦、需要改建的必要性，怎麼樣將相關問題解決即時進行，這是他未來當市長必須要努力的一件事情，他本來政見就承諾裡面不用90%才進行公辦都更，只要有意願高到一定程度、相對的高，就要開始來弄。

    陳時中承諾，北市都市更新中心將來會增加很多的人，一起協力來辦這個事情，大家可以想想看這塊是一個黃金的地點，怎麼發揮最高價值，讓這些居民得到權益上面的平衡，他相信是有可能做得到，「我一定要往這個方向來努力」。

    媒體追問是否來拔樁？陳時中四兩撥千金表示，大家剛都在這裡，他開宗明義就宣布今天不是選舉行程，今天是一個解決問題的行程。

    民進黨台北市長候選人陳時中（左二）走訪信維整宅，管委會主委廖廣志（左一）仔細說明整宅周遭環境。（記者蔡亞樺攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中（左二）走訪信維整宅，管委會主委廖廣志（左一）仔細說明整宅周遭環境。（記者蔡亞樺攝）

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