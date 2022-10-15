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    九合一選舉嚴防境外勢力介入 士檢成立科偵指揮中心

    士林地檢署檢察長繆卓然表示，士檢已成立科技偵查指揮中心，嚴查不法金流。（記者吳政峰翻攝）

    士林地檢署檢察長繆卓然表示，士檢已成立科技偵查指揮中心，嚴查不法金流。（記者吳政峰翻攝）

    2022/10/15 16:23

    〔記者吳政峰／台北報導〕九合一地方公職人員選舉將於11月26日辦，法務部通令各地檢署啟動「查賄制暴」，並請嚴防境外勢力介入。士林地檢署檢察長繆卓然15日在「2022淡水反賄選、反毒、反飆車健行活動」時指出，士檢已成立科技偵查指揮中心，將嚴查各項金流，避免新興數位支付工具成為賄選管道。

    繆卓然表示，法務部指示今年的查察賄選有4項重點，包括採用科技偵查、防範虛擬通貨、嚴查金流，及速查假訊息。士檢已成立科技偵查指揮中心，透過科技的方式進行查賄工作，尤其是新興數位支付工具日益普及，包括行動支付、電子錢包、虛擬貨幣等，都可能成為賄選的工具，檢察官也會速查假訊息，查明事實真相，立即澄清，避免影響到選舉。

    士檢襄閱主任檢察官張惠菁呼籲，民眾應一起抓出賄選壞蟲，不製造、不轉傳、不相信假訊息，並且嚴防境外勢力介入選舉，營造全民反賄選的氣氛，徹底淨化選風。

    張惠菁指出，為鼓勵全民共同參與反賄選，士檢辦理「i 幸福『反賄選』有獎徵答活動」，即日起至10月31日止，民眾只要上網參加，就有機會獲得最熱門的Switch遊戲主機及全聯禮券 500 元；而國人只要發現有賄選行為，就勇於撥打檢舉賄選專線「0800-024-099撥通之後按4」，或上士檢網站或臉書粉絲專頁檢舉。

    15日的「2022淡水反賄選、反毒、反飆車健行活動」由士檢結合國際獅子會300B1區淡水獅子會、新北市警察局淡水分局等團體舉辦 ，將健康休閒與犯罪預防概念結合，吸引千餘名民眾參與，希望藉由親子齊聚同樂的機會帶給民眾最新的犯罪預防觀念。

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