尼莎颱風生成了 氣象局下午4點發布海上颱風警報

尼莎颱風下午2點生成，氣象局表示，預計下午4點發布海上颱風警報。（圖取自氣象局網站）

2022/10/15 15:54

首次上稿：15:20

更新時間：15:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD23，於今日下午2點生成今年編號第20號颱風尼莎，預測朝西通過巴士海峽。中央氣象局預報員曾昭誠表示，預計下午4點發布海上颱風警報、5點發布風雨預報、5點40分召開記者會對外說明颱風動態。

受到尼莎颱風外圍環流影響，中央氣象局持續發布豪雨特報，範圍包含台北市山區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣、新北市山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨；新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率。另提醒民眾前往山區要慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

氣象局指出，今日下午2點，尼莎颱風中心位置約為在鵝鑾鼻東南東方約550公里，近中心最大風速每秒18公尺、七級風暴風半徑120公里，後續有持續增強趨勢。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，以目前的路徑來看，尼莎颱風以偏巴士海峽南側通過機率較高，發布陸上颱風警報機率低，但要持續觀察後續路徑，如果比較偏北離台灣較近的話，仍不完全排除發布陸警的可能性。目前預計明後天就是它最接近台灣的時候，尼莎颱風預計17日進入南海後持續向西南西移動逐漸遠離台灣。

謝佩芸表示，從天氣預報圖上能看見尼莎颱風進入巴士海峽後，東半部是外圍環流的迎風面，明日降雨會今天明顯，後續逐漸往西移動進入南海後，再加上北方高壓南下帶來東北季風，會有機會跟颱風外圍的東南風形成共伴現象，桃園以北、東北部明、後天都要提防豪大雨。

除了雨之外，還要特別提醒風的部分。謝佩芸說，今日台灣各地沿海風力已經不小，中部沿海、澎湖、蘭嶼已經觀測到9-10級陣風，下週一東北季風南下後風力會更增強，各沿海空曠地區都有機會來到8級以上陣風，台灣海峽這側中部以北沿海有機會出現10-11級，甚至局部更大強陣風，內陸地區也有6-8級強陣風，提醒民眾要提前固定懸掛物，用路、行車都要留意安全。

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