邢泰釗曝司法核心是人民信任 再向許宗力與吳燦喊話

檢察總長邢泰釗向司法院與最高法院喊話。（記者吳政峰翻攝）

2022/10/15 14:28

〔記者吳政峰／台北報導〕〕本報節目《官我什麼事》15日在「自由追新聞」YouTube頻道播出檢察總長邢泰釗專訪，邢泰釗表示，司法的核心來自人民的信任，因此他經常跟檢察官說，信任來自於嚴格的自制與自律，唯有貫徹這種精神，才有辦法讓人民相信。此外，他也再度向司法院長許宗力與最高法院院長吳燦喊話，與檢方一同強化保障人權。

邢泰釗表示，司法核心來自人民信任，如果沒有信任就不可能做得好，因此他常常跟檢察官說，信任來自兩方面，第一是嚴格的自律，就是謹言慎行，不要讓別人不當聯想，瓜田李下；第二個是嚴格的自制，精進專業職能與工作品質，這落實在開庭態度、準時等細節上，並維持客觀義務，對被告有利不利的都要一併注意。

邢泰釗指出，堅持司法獨立性，保持客觀義務，不管在基層辦案或是到最高檢服務，都要貫徹此精神，才有辦法讓人民來信任我們。他也強調，只要檢察官依法辦案，他就會全力支持並排除外界的質疑與不當干涉。

邢泰釗也再次向許宗力與吳燦喊話，希望司法院修法，給予最高檢聲請「裁判憲法審查」的權限，也盼最高法院能夠研究，在收到檢方聲請統一見解時，一律送交大法庭來審理，這樣子他相信能夠更有效地保障人權。

被問到電信詐欺時，邢泰釗直言，今年電信詐欺占了全數詐欺案件將近四分之一（24%），去年被害人財損高達56億元，但追回來的錢只有十分之一，主因在於罪犯利用科技隱匿身份與金流，增加查緝困難度。而跨境、加密、洗錢、手機與不法幫派的結合，更是目前檢方偵辦資訊犯罪的當務之急。

邢泰釗表示，電信詐欺首腦平均年齡僅29歲，好逸惡勞，國人面對這類犯罪要有「長期作戰」的心理準備，政府應落實虛擬貨幣還有第三方支付的監督與管理，民眾則應支持「科技偵查法」盡速立法通過，否則檢方查緝資訊犯罪沒有法源，如同軍人打仗手上沒有武器。

邢泰釗坦言，電信詐欺從20幾年前開始到現在越來越嚴重，跨境犯罪更是利用兩岸治安盲點，全民應有所警覺，配合跨部會的努力，才有辦法逐漸減少這類案件。

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