出席兩岸漢字文化藝術節開幕 馬英九稱民進黨去中讓中華文化面臨挑戰

前總統馬英九今（15）日出席「2022兩岸漢字文化藝術節」開幕式。（記者方賓照攝）

2022/10/15 14:20

〔記者王千豪／台北報導〕前總統馬英九今（15）日出席「2022兩岸漢字文化藝術節」開幕式致詞表示，過去台灣在國際上一直扮演著中華文化領航者的角色，但民進黨極力追求去中化，讓中華文化面臨前所未有的挑戰，呼籲與會者共同努力，傳承漢字文化。

2022兩岸漢字文化藝術節「兩岸名家書法篆刻展」今於國父紀念館盛大開幕，邀請兩岸各50位書法家、50位篆刻家，共同以「宋詞」創作。馬英九、中華文化永續發展基金會董事長、前行政院長劉兆玄、國父紀念館館長王蘭生、中華民國書法教育學會理事長楊旭堂等人到場共襄盛舉。

馬英九致詞表示，「兩岸漢字文化藝術節」是他總統任內，由中華文化總會與中國藝術研究院共同發起、輪流主辦，今年邁入第12年。劉兆玄從文總卸任後，創立中華文化永續發展基金會，使得兩岸漢字文化藝術節繼續辦理，透過各種展演形式，呈現漢字多元面貌，讓兩岸的文化交流不至於中斷。

馬英九並說，兩年來由於新冠肺炎肆虐，嚴重影響人民生活與產業發展，使得漢字藝術的推廣受到阻礙，即便是兩岸關係依舊低迷、疫情尚未緩和，我們更應該堅持下去，傳承漢字文化。在世界各大古文明文化中，保留象形文字的只有漢字。而漢字本身就是一種視覺藝術，隨著時代的演進，更出現篆、隸、楷、行、草等書寫，各具風格。漢字書法的美感，世界上沒有任何其他文字可以超越，是中華文化非常獨特的藝術。

馬英九提及，他擔任台北市長的時候，每一年的元旦都舉辦漢字文化節，帶動書法風氣，且持續以正體漢字宣揚中華文化之美。20年來，他抱持著「但開風氣不為師」的態度，推廣書法。每年都寫春聯送人，也是出於同樣的理念。

馬英九指出，劉兆玄帶領文總期間，建置中華語文知識庫的網站，並出版了「兩岸常用辭典」、「中華語文大辭典」等兩種辭典，大幅化解兩岸在閱讀方面的阻礙，畢竟兩岸相隔分治70年，各自發展出不同的語彙，簡化字與正體字的差異，更構成彼此的隔閡，所以中華文化知識庫出來以後，提供兩岸詞語上的檢索。

他進一步指出，兩岸常用辭典收入3萬多筆詞條、中華語文大辭典收入10萬筆詞條，採取正體字、簡化字並列的方式，表現出一種包容的態度，化解彼此的隔閡，連結人間的情誼，也讓大陸民眾更容易認識正體字跟它的緣由，這是劉兆玄非常重要的成果。

馬英九表示，過去台灣在國際上一直扮演著中華文化領航者的角色，但是在民進黨政府極力追求去中化之下，也面臨了前所未有的挑戰。在這麼一個關鍵時刻，各位努力至為重要。兩岸漢字文化藝術節，在兩岸之間建立的品牌和口碑使得活動得以持續發展，彌足珍貴，呼籲與會者繼續努力，讓中華文化持續在兩岸之間年輕一代，深耕茁壯。

劉兆玄也說，現在正值兩岸關係非常嚴峻，幾乎所有的活動已經停擺，甚至溝通的管道都是已讀不回，在這樣的情況之下，這樣高水準的藝文活動能夠持續主辦實在不容易，感謝合辦單位國父紀念館、清華大學、中華民國書畫教育協會提供的支持與協助。

2022兩岸漢字文化藝術節「兩岸名家書法篆刻展」暨「漢字藝術嘉年華」15日在國父紀念館舉行，前總統馬英九應邀出席開幕式，並參觀展覽及攤位體驗活動。（記者方賓照攝）

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