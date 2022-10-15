陳時中前往信維國宅遭解讀拔椿 黃珊珊：去關心是對的

無黨籍台北市長參選人黃珊珊，15日出席「客家文化主題公園重新開館活動」，活動後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/10/15 13:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大安區信維國宅屋況老舊窳陋，有七成住戶想要進行公辦都更，但未達9成門檻，民進黨台北市長候選人陳時中今天（15日）拜訪信維國宅，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，他們社區下午開會，每個人去關心都是對的，這本來就是台北市民所關心的事情，他們都是需要幫助的市民。

屋齡已50年的信維國宅為六層樓的住商混合建築，一樓約有百家店舖，二樓以上共有489戶住戶，原為信維市場的地下室則已停用，屋況老舊窳陋，且多為年長失能長輩、外籍移工居住於狹小窄房內，樓梯間及走廊堆滿瓦斯桶、冰箱、洗衣機等雜物，該大樓雖已收集到7成住戶同意書，但仍未達到公辦都更的9成門檻，導致至今尚未都更。

台北市大安區信維國宅許多住戶集資掛大看板支持黃珊珊，也呼籲其他兩位候選人蔣萬安、陳時中關注信維國宅的困境，陳時中則於下午將拜訪信維國宅。

被問到繼蔣萬安之前去，如今陳時中也去似乎是拔樁，怎麼看？黃珊珊表示，每個人都去關心是好事，她因為下午有新書發表，所以沒辦法去，但信維社區有開會，這本來就是台北市民大家非常關心的事情，他們都是需要幫助的市民。

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