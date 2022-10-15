為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    陳時中前往信維國宅遭解讀拔椿 黃珊珊：去關心是對的

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊，15日出席「客家文化主題公園重新開館活動」，活動後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊，15日出席「客家文化主題公園重新開館活動」，活動後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2022/10/15 13:33

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大安區信維國宅屋況老舊窳陋，有七成住戶想要進行公辦都更，但未達9成門檻，民進黨台北市長候選人陳時中今天（15日）拜訪信維國宅，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，他們社區下午開會，每個人去關心都是對的，這本來就是台北市民所關心的事情，他們都是需要幫助的市民。

    屋齡已50年的信維國宅為六層樓的住商混合建築，一樓約有百家店舖，二樓以上共有489戶住戶，原為信維市場的地下室則已停用，屋況老舊窳陋，且多為年長失能長輩、外籍移工居住於狹小窄房內，樓梯間及走廊堆滿瓦斯桶、冰箱、洗衣機等雜物，該大樓雖已收集到7成住戶同意書，但仍未達到公辦都更的9成門檻，導致至今尚未都更。

    台北市大安區信維國宅許多住戶集資掛大看板支持黃珊珊，也呼籲其他兩位候選人蔣萬安、陳時中關注信維國宅的困境，陳時中則於下午將拜訪信維國宅。

    被問到繼蔣萬安之前去，如今陳時中也去似乎是拔樁，怎麼看？黃珊珊表示，每個人都去關心是好事，她因為下午有新書發表，所以沒辦法去，但信維社區有開會，這本來就是台北市民大家非常關心的事情，他們都是需要幫助的市民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北市長候選人財產曝光 蔣萬安、黃珊珊、陳時中都有千萬房貸
    2022/10/14 19:09

    台北市長候選人財產曝光 蔣萬安、黃珊珊、陳時中都有千萬房貸
    陳時中評她防疫表現70分 黃珊珊又怒了：分數不容他說三道四
    2022/10/14 12:09

    陳時中評她防疫表現70分 黃珊珊又怒了：分數不容他說三道四

    台日團隊聯手打造「台版」東京中城
    陳時中說不做負面選舉 黃珊珊又怒了「每次都他主動攻擊別的候選人」
    2022/10/08 12:03

    陳時中說不做負面選舉 黃珊珊又怒了「每次都他主動攻擊別的候選人」
    黃珊珊說選舉不該採人格毀滅戰 陳時中：批評我謀財害命才是人格毀滅
    2022/09/24 13:45

    黃珊珊說選舉不該採人格毀滅戰 陳時中：批評我謀財害命才是人格毀滅

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播