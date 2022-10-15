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    首頁　>　臺北市

    山友後援會成立 陳時中提「萬頃公園、森林台北」願景

    民進黨台北市長候選人陳時中山友後援會今天（15日）成立，他提出「萬頃公園，森林台北」的願景，強調山、土地才是主人，人類是過客，要運用自然場域，就要做好保護。（圖由陳時中競選總部提供）

    民進黨台北市長候選人陳時中山友後援會今天（15日）成立，他提出「萬頃公園，森林台北」的願景，強調山、土地才是主人，人類是過客，要運用自然場域，就要做好保護。（圖由陳時中競選總部提供）

    2022/10/15 13:42

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中山友後援會今天（15日）成立，他提出「萬頃公園，森林台北」的願景，更強調山、土地才是主人，人類是過客，要運用自然場域時，就要先做好保育，不要人為破壞；除了靠政府保護，還要透過企業合作認養、市民參與、社區守護，公私協力的方式，聰明管理寶貴的森林資源。

    山友後援會在劍南路山區的鄭成功廟舉行，活動結合登山健行活動，參與的山友一早登山健行抵達活動會場鄭成功廟；陳時中笑稱是「高度」最高的後援會，還有「成功」的好彩頭；台北四周環山，有非常好的山林資源，而爬山的山友身體都很好，爬的高看得遠，眼光自然好、氣質也好，有這樣的山友支持，他萬分榮幸。

    陳時中說，山林要面對3個目標對象；首先是在爬山的人，未來要把步道、飲用水、廁所等設施做好，符合需求及國際標準；其次是吸引更多年齡層、年輕人進入山林活動，在兼顧自然環境、水土保持下，來參與攀岩、登山等活動；最後是吸引外國朋友，除了是促進觀光，更能讓國際友人認識台北是一個生命力非常豐富的地方，透過山林觀賞、設施建置，知道台北市是一個進步的城市，進而與我們來往。

    他提到之前去虎山、擎天崗、碧山巖、貓空的感想，認為要把道路跟山林步道做好連結，讓更多人參與山林活動，從簡單的步道開始親近大自然，進而形成大型自然運動場，包含攀岩、溯溪、越野跑步、野外重訓、登山、自行車等各種活動，讓大家的體力在山中自然舒展開來，讓身心靈更健康。

    此外，山林還可以是一個很好的表演場，以山林當背景舉辦音樂會或是藝術表演，或以山林為主角，透過設計讓民眾感受到內涵的藝術文化。不過，他強調，要進行這些活動都必須要有嚴格的自然保育、水土保持、生態標準，因為土地才是主人，人是過客，人要運用自然的場域，就要保護好環境，大家共榮共存。

    陳時中山友後援會包括小英山友會、中華民國山岳協會、台灣新文化登山會、台灣國家山岳協會、中華民國山難救助協會北區搜救委員會、震興登山隊、山羊登山隊、藍天登山隊、中和登山會、樹林登山會、長山廷聯誼會等。

    民進黨台北市長候選人陳時中山友後援會今天（15日）成立，他提出「萬頃公園，森林台北」的願景，強調山、土地才是主人，人類是過客，要運用自然場域，就要做好保護。（圖由陳時中競選總部提供）

    民進黨台北市長候選人陳時中山友後援會今天（15日）成立，他提出「萬頃公園，森林台北」的願景，強調山、土地才是主人，人類是過客，要運用自然場域，就要做好保護。（圖由陳時中競選總部提供）

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