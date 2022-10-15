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    首頁　>　臺北市

    財產申報多筆土地建物在汐止 黃珊珊：那是1間房、20年前買的

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊，15日出席「客家文化主題公園重新開館活動」，活動後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊，15日出席「客家文化主題公園重新開館活動」，活動後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2022/10/15 13:24

    〔記者楊心慧／台北報導〕中央選舉委員會昨公告公職候選人財產申報資料，無黨籍台北市長候選人黃珊珊名下有2筆土地，位於汐止區金龍段；建物4筆，同樣位於汐止區金龍段；黃珊珊今受訪解釋，房子是20年前結婚時買的，不是很多筆，只是有多筆地號和建號，但其實就是一間房子而已，看起來好像很多，但只有一間，「因為我也買不起台北市的房子」。

    黃珊珊名下有2筆土地，位於汐止區金龍段；建物4筆，同樣位於汐止區金龍段。動產部分，LEXUS汽車1輛，取得價格154萬元。存款392萬5691元，保險累積已繳637萬3416元；債務部分，房屋貸款1082萬1413元。

    黃珊珊今天和柯文哲同台出席台北市客家文化主題公園開幕式，被問到土地、建物都在汐止，是否台北房價高、買不起台北房子，黃珊珊解釋，這是一間房子，只是有多筆地號和建號，看起來很多，其實只有一間，當時因為汐止有淹水問題，所以很便宜。

    黃珊珊表示，她後來在台北市北投區有個小套房，但在台北市置產真的很辛苦，她是從高雄上來的孩子，非常了解所有年輕人想在台北市生活、結婚、生子、置產，但這多不容易，也是她親身經歷，雖然用租房子也可以在台北生活，但這些辛苦她都知道。

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