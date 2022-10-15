防疫1000天 陳時中嘆昔帶領抗病毒 今因選舉被當「病毒」

民進黨台北市長參選人陳時中與台北市長參選人黃珊珊一同出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」。（記者王藝菘攝）

2022/10/15 13:37

〔記者何玉華／台北報導〕今天是防疫第1000天，辭官參選的民進黨台北市長候選人陳時中成立山友後援會，他感性提到過去1000天，他擔任防疫指揮官900多天，率領大家一起對抗病毒，但在這次選舉中有些人卻把他當成病毒，「一旦被分化了，防疫成效就不會好」。

蔡英文總統早上參加葫蘆寺的活動時，致詞提到同在現場的陳時中，在1000多天的防疫日子中，擔任了903天的防疫指揮官、主持581場防疫記者會，率領國人共同防疫，讓台灣的防疫成績得到世界稱讚。

陳時中稍後趕往劍南路山區的鄭成功會出席山友後援會成立大會，致詞時感性提到今天是防疫第1000天，他參與了900多天，也是邊境解封第3天，讓他感觸很深，也有很深層的意義；過去1000天裡，大家盡心盡力對抗病毒，但在選舉裡面，卻有些人把他當成病毒，這是不對的。行政上做得好壞，有紀錄也有國際成績，大家可以比較或批評，但「我絕對不是病毒，我是率領大家對抗病毒的人」，人要站在一起對抗病毒，一旦被分化，防疫成效就會變得不好。

陳時中強調，這是一次大規模的防疫經驗，未來在氣候及環境變遷影響下，病毒傳染疫情的頻率會更高，如果現在沒有把心理建設、組織體系做好，造成人與人因為政治的對立，將來疫情再發生時，防疫能力會越來越差，這不是大家所樂見的，雖然現在走向疫情解封、消散的時候，一定還是要堅持人與人團結合作對抗疫情。

民進黨台北市長候選人陳時中山友後援會成立大會在士林劍南路山區的鄭成功廟舉行，他認為這是一個「成功」的好彩頭。（陳時中競選總部提供）

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