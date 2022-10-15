防疫1000天 陳時中嘆昔帶領抗病毒 今因選舉被當「病毒」
2022/10/15 13:37
〔記者何玉華／台北報導〕今天是防疫第1000天，辭官參選的民進黨台北市長候選人陳時中成立山友後援會，他感性提到過去1000天，他擔任防疫指揮官900多天，率領大家一起對抗病毒，但在這次選舉中有些人卻把他當成病毒，「一旦被分化了，防疫成效就不會好」。
蔡英文總統早上參加葫蘆寺的活動時，致詞提到同在現場的陳時中，在1000多天的防疫日子中，擔任了903天的防疫指揮官、主持581場防疫記者會，率領國人共同防疫，讓台灣的防疫成績得到世界稱讚。
陳時中稍後趕往劍南路山區的鄭成功會出席山友後援會成立大會，致詞時感性提到今天是防疫第1000天，他參與了900多天，也是邊境解封第3天，讓他感觸很深，也有很深層的意義；過去1000天裡，大家盡心盡力對抗病毒，但在選舉裡面，卻有些人把他當成病毒，這是不對的。行政上做得好壞，有紀錄也有國際成績，大家可以比較或批評，但「我絕對不是病毒，我是率領大家對抗病毒的人」，人要站在一起對抗病毒，一旦被分化，防疫成效就會變得不好。
陳時中強調，這是一次大規模的防疫經驗，未來在氣候及環境變遷影響下，病毒傳染疫情的頻率會更高，如果現在沒有把心理建設、組織體系做好，造成人與人因為政治的對立，將來疫情再發生時，防疫能力會越來越差，這不是大家所樂見的，雖然現在走向疫情解封、消散的時候，一定還是要堅持人與人團結合作對抗疫情。