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    駐關島外館處長投書獲肯定！台灣與關島透過IPEF可共創區域繁榮

    我國駐關島台北經濟文化辦事處長陳盈連投書獲關島《太平洋日報》刊登。（駐關島台北經濟文化辦事處提供）

    我國駐關島台北經濟文化辦事處長陳盈連投書獲關島《太平洋日報》刊登。（駐關島台北經濟文化辦事處提供）

    2022/10/15 14:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國拜登總統於今年5月宣布成立「印太經濟架構 （IPEF）」，此架構討論關於綠能、永續發展、供應鏈、公平交易等，皆為關島及其鄰近太平洋島國高度關心的議題，我國駐關島台北經濟文化辦事處長陳盈連近日投書一篇文章獲關島《太平洋日報》刊登，並強調從復館約2年以來，我國在關島推動的多項經貿合作可以證明，台灣對IPEF所做出的具體貢獻。

    陳盈連處長這篇刊登《太平洋日報》上的文章 提到，拜登政府在「美國-太平洋島國高峰會」上宣布超過8億美元的太平洋投資計畫，針對包含氣候變遷、疫情控制、經濟復甦、航海安全、環境保護、以及印太自由開放等關島及其鄰近太平洋島國關心的議題。

    據白宮官方資訊以及IPEF目前14個會員國於上月召開的會議所強調，IPEF的「四大支柱」（four pillars），即自由及公平的貿易、供應鏈韌性、綠能及環境標準、稅務及對抗貪腐。

    陳盈連指出，現代人生活的多項用品，例如手機、汽車、電腦、電視、冰箱、洗衣機、LED燈泡等皆須使用半導體，而台灣領先世界的半導體研發與製造與高科技產業的其他能力，一定能協助IPEF的供應鏈韌性議題。而台灣政府近年來積極推動零碳排放的措施，許多企業積極執行ESG （環境、社會、公司治理） 準則，也可成為IPEF各會員國的重要參考範例，並協助發展綠能及環境標準。

    陳盈連強調，台灣與美國長期以來穩定的貿易夥伴關係，更是IPEF推動「自由及公平貿易」的最佳示範，可以協助IPEF達成永續性、包容性的經濟成長目標。台灣在關島推動的多項經貿相關合作，涵蓋關島–桃園經濟論壇、關島–台中姐妹市協定、關島–台灣教育論壇、關島商–台北市進出口商業同業公會合作備忘錄、以及捐贈JAG數位醫療照護平台給關島紀念醫院等，以上皆能證明台灣對IPEF能夠做出具體貢獻。

    據悉，今年5月18日，美國有50位跨黨派美國聯邦參議員致函拜登總統，希望將台灣納入IPEF。目前IPEF的14個會員國，包括美國、澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、越南。

    陳盈連說，台灣在關島所推動的多項經貿合作能證明台灣對「印太經濟架構 （IPEF）」所做出的具體貢獻。（駐關島台北經濟文化辦事處提供）

    陳盈連說，台灣在關島所推動的多項經貿合作能證明台灣對「印太經濟架構 （IPEF）」所做出的具體貢獻。（駐關島台北經濟文化辦事處提供）

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