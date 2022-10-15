早和吳欣盈說可遞補立委？ 柯稱意外：原是說補高虹安的位子

台北市長柯文哲今出席「客家文化主題公園重新開館活動」，會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/10/15 13:32

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如碩士論文涉抄襲案，德明財經科技大學認定論文有違反學術倫理，撤銷其碩士學位，蔡壁如昨晚宣布辭去立委，由新光集團第三代的吳欣盈遞補職務。台北市長柯文哲今受訪談到此事笑說，本來是和吳欣盈講說，新竹市長參選人高虹安上去要補她位子，「呵...都是意外，本來是要補高虹安位子，結果變成要補蔡壁如位置」。

柯文哲今出席台北市客家文化主題公園開幕式，會後被媒體問到蔡壁如是否會影響民眾黨選情，柯文哲認為，應該還好，因為處置明快、有擔當，民眾黨有個很大的特色，因為組成的份子都是年輕人跟高知識份子，都會比較理性，不會全黨救一人，連台大都要幹掉，我們還是很理性思考，但也希望國民黨、民進黨比照辦理。

柯文哲認為，這件事如果重來一遍，學校應先給當事人審定書，隔一天至兩天再發新聞稿，不然當事人第一時間根本無法回應，只有挨打的份，慢個一天再發新聞稿，好歹讓人有時間準備辯護，哪有這種丟出去給媒體，大家都不知道發生什麼事，台灣要成為注重人權的國家，這件事要改進。

針對吳欣盈被傳早已和民眾黨談好，柯文哲表示，本來有跟吳欣盈講說，高虹安上去，要補她位子，沒想到世界上常是這樣，「呵...都是意外，本來是要補高虹安位子，結果變成要補蔡壁如位子」。

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