台大修改規範 要求碩博論文須比對原創性

台大修正「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，規定所有碩博士生都必須提出「學位論文學術倫理暨原創性聲明書」，論文相似度比例符合系所所訂出之標準者才能畢業。 （記者楊綿傑攝）

2022/10/15 12:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕政治人物論文爭議不斷，使學校重新再審視學位授予相關辦法。國立台灣大學昨天就召開教務會議，將論文原創性比對納入學位考試正式辦法，即要比對相似度，符合百分比標準才能畢業。另昨天會議同時也通過，於在職專班畢業者，學位證書上也必須加註。

前新竹市長林智堅論文被台大認定抄襲並撤銷學位案，引發外界檢討論文相關制度的聲音。台大在昨天舉行的教務會議中，就修正「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，規定所有碩博士生都必須提出「學位論文學術倫理暨原創性聲明書」，論文相似度比例符合系所所訂出之標準者才能畢業。

台大主秘王根樹今於校務會議會後受訪說明解釋，論文相似度百分比標準怎麼訂，由各系所自行決定，因為社會、科學領域跟自然科學領域都不同，這部份學校沒有辦法訂一個統一的標準，學校的原則就是要經過論文比對系統，但也保持相當彈性，如果超過百分比標準，指導教授認定沒有抄襲，簽了名確認，學校也接受。

王根樹舉例，一般理工科系及自然科學領域會做實驗，會產生自己的實驗數據做解釋，這種東西很難跟別人會一樣，但社會科學領域常會引用誰別人的論述、理論，通常會重複寫一次，這時候在系統上就會被認定跟別人是一樣的，所以每一篇論文的特性也都不同，以上限來說，目前所知訂20%、30%都有。

至於將「在職專班」字樣加註在畢業證書的部分，台大教務長丁詩同今天受訪時則說明，在職專班是從實務的這個角度進入到學術的加值，其實對學生本身來講能力的提升有很大幫助，所以對於許多人來講是一個非常正面的文字。

丁詩同說，台大現有25個在職專班，已有12個有標註，而以有標註學生人數來說占了6成，大於沒標註的4成，那些學生認為標示對他們來講是正面的，所以現在把它統一規範，大家都把在職專班字樣標示出來，這樣也符合他們的精神。

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