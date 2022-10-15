一、二、三審檢察官齊聚最高檢 擬制區域查賄策略

檢察官齊聚最高檢討論區域查賄策略。（記者吳政峰翻攝）

2022/10/15 14:06

〔記者吳政峰／台北報導〕九合一公職人員選舉即將於11月26日舉辦，最高檢察署14日邀集一、二、三審檢察官開會，研擬區域查賄策略，本次選舉型態「決戰在台灣」，但澎湖、金門、馬祖亦有其特殊性，將啟動跨區聯合查賄與反賄，並打擊暴力干預選舉，以端正選風。

最高檢表示，本次選舉的特殊型態為「決戰在臺灣」，金門縣及連江縣人口結構與台灣不同，因此，金門高分檢檢察長鄭銘謙邀集台北、新北、桃園、台中、台南、高雄地檢署專責辦理金、馬地區反賄、查賄的檢察官，至最高檢貴陽講堂舉辦「區域聯合查察賄選專案會議」。檢察總長邢泰釗表示，全力支持區域聯合查賄計畫。

與會人員在經驗交流時，提出各聯合查察地檢署情資需縱、橫聯繫等查賄經驗；從同鄉會、航空公司艙單及不同派系人員、陣營著手反賄選宣導等查賄經驗，與會者均表示全力支持。桃園、新北地檢署主任檢察官表示，已安排針對轄區內金馬同鄉會、團體舉辦反賄選宣導，其餘地檢署亦將全台各地陸續舉辦。

台南地檢署檢察官蔡栢達17日將赴金門地檢署辦理反賄選活動，其他檢察機關亦將在近日前往金馬地區共同進行反賄選宣導活動。

一、二、三審檢察官14日開會討論，邀請曾在金馬服務的檢察官針對外島賄選特殊狀況經驗分享，提醒金門、連江檢察署需注意航班、船班、旅台居民及幽靈人口等可能產生的賄選行為。會中，金門高分檢、金門地檢署、連江地檢署針對金馬地區的選舉特殊性、旅外同鄉會等團體影響力、查察策略規劃、反賄之措施、查察目標等，提出專題報告。

鄭銘謙提示反賄及查賄規劃、案件情資交換、管轄及分工偵辦等討論事項，經討論，將針對轄內金門、連江同鄉會等團體納入反賄選宣導及查察賄選規劃，並對其加強佈雷，嚴加查緝賄選，與跨區情資交換，如接獲相關賄選情資，立即分案偵辦，若有二地檢署以上分案偵辦的案件，可合併偵查、起訴。另外，高雄高分檢檢察長費玲玲日前亦已協調高雄、橋頭、澎湖三個地檢署，進行跨區合作查賄及反賄選宣導。

最高檢強調，本次選舉對於台、澎、金、馬地區的反賄、查賄工作，點、線、面都已整備完成。邢泰釗則呼籲，旅居台灣的金門、連江、澎湖鄉親，切勿以身試法，台、澎、金、馬檢察官聯手齊心查賄，只要有人賄選，檢方有決心將其繩之以法。

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