還原蔡壁如辭立委過程 柯文哲：就自行先止血、妳還是先辭

柯文哲今出席台北市客家文化主題公園開幕式，會後受訪被問到蔡壁如請辭一事。示意圖。（資料照，本報合成）

2022/10/15 12:38

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如碩士論文涉抄襲案，德明財經科技大學認定論文有違反學術倫理事實，撤銷其碩士學位，蔡壁如昨晚（14日）宣布辭去立委。台北市長柯文哲今天（15日）受訪談到此事，表示前一天已和蔡壁如講好，有問題就要辭，但後來審定書還沒收到，他就和蔡壁如說：「就自行先止血，妳還是先辭，再尋求救濟」。

柯文哲今出席台北市客家文化主題公園開幕式，會後受訪被問到蔡壁如請辭一事，他表示這件事有很多要改進的地方，前天德明大學寄EMAIL，說學位取消，結果還發布新聞，當時蔡壁如還在上節目，根本就無法反應，後來幕僚緊急發聲明，等到晚上有空他去找蔡了解狀況。

柯文哲說，蔡壁如問要不要辭立委，他回「要辭、判死刑也要判決書，怎會這樣什麼都沒講，要和學校追審定書」，第二天蔡的辦公室聯絡學校，但奇怪的是校長室說這是學術倫理委員會的事，找教務長則說下班了，都沒人負責，他就不高興說這種事怎麼這樣，後來校方說要等下午開會，說六點要給審定書。

柯文哲指出，後來晚上他去新北募款餐會，但在這之前有和蔡壁如通過電話，蔡說審定書還沒出來，他就說：「如果審定書沒出來，就自行先止血，妳還是先辭，再尋求救濟」。

柯文哲解釋，因為我們前一天已經講好，她本來就說如果有問題要辭，結果要辭的時候，才開始比對審定書跟論文，但比對也要時間，他建議未來以後遇到這種事，學校應當是給當事人完整的審定書，才能發新聞稿，這不是很好的示範。

媒體詢問民進黨批評柯文哲斷尾求生，又傳民眾黨沒人挺蔡壁如、逼宮？柯文哲表示，這也沒什麼叫斷尾求生，至少我認識她30年，她是做事認真的人，英文叫蠻有GUTS，她是個負責任的人，反正審定書出來後就慢慢比對，將來要申訴再講，以蔡的個性，也會覺得給社會負責任的態度，至於見縫插針的話就算了，不理了。

台北市長柯文哲15日出席「客家文化主題公園重新開館活動」，會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

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