不懼仇恨值？ 陳時中有信心：民眾會越來越理性

葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，民進黨台北市長候選人陳時中媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2022/10/15 12:25

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑高端的EUA審查為什麼不像美國一樣錄影，民進黨台北市長候選人陳時中表示，每個國家有不同的制度跟方法，依據民情只要能讓決議合乎科決就好；對於「仇恨值」一事，陳時中有信心，人民理性的成分會越來越高，就會有比較正確的評價。

陳時中表示，台灣是台灣，國外是國外，每個國家有自己不同的制度跟方法，根據民情能讓事實、決議合乎科學就好，EUA一向沒有錄影，主要也擔心專家學者容易被抹黑而不願表達意見，若這樣是國家的損失；為了有更多專家來表達意見，一般來說，也都不是用個人的名義，而是用集體決議的方式對外宣布。

至於柯文哲批評過去享受防疫的光環，現在卻說後悔，陳時中表示，他不認同一直把防疫當作爭功諉過的方式，防疫期間大家都是全力為人民的福祉、為抵抗病毒一起努力，包括專家、行政人員、行政院、CDC、衛福部都是一起努力，大家一條心努力做，沒有爭功諉過的情況。

對於衛福部長薛瑞元被問到政府是否護航高端疫苗，冷笑並反問「什麼叫做護航高端？」陳時中無意再多講疫苗，強調說，發展國家的疫苗當戰略物資是必要的，發展疫苗部分要先有製造的能力，再來是研發的能力，一步一步做，一旦再有疫情，有自己國家的疫苗，才能真正保護到我們的社會，這是長期的工作，也是不管藍綠政府都應該努力。

而高端疫苗的價差被質疑流向，陳時中強調，不會到任何人的口袋，價格除了包含買賣的價格，還有一些注射費用的補助；對於防疫的仇恨值，陳時中有信心，慢慢地，人民理性的成分會越來越高，就會有比較正確的評價。

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