葫蘆寺巡安起駕陳時中全程參與 蔣萬安、黃珊珊來去匆匆

總統蔡英文（左）出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，會中與民進黨台北市長候選人陳時中（右）同台。（記者王藝菘攝）

2022/10/15 11:39

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林區社子葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典今（15日）登場，總統蔡英文到場主持起駕；台北市長3名主要候選人先後到場，只有民進黨陳時中全程參與，陳時中表示，他對本土寺廟的感情相對比較豐富、有感覺，這也不是他的主場，是神明跟人民的主場。

葫蘆寺建廟75週年及有感過去兩年多疫情影響，邀全台知名大廟包括松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神齊聚除瘟驅疫、巡安賜福；9日從關渡碼頭登船，進行眾神聖駕水上巡安，於社子島頭公園登陸，今除了陳時中還有國民黨及無黨籍台北市長候選人蔣萬安、黃珊珊出席，但只有陳時中全程參與。

今天九聖除瘟賜福大遶境起駕，總統蔡英文出席主持，蔣萬安約8點多在儀式開始前到場致意，停留約10多分鐘後離去；黃珊珊約8點50抵達，陳時中稍晚於9點抵達入座，經民進黨立委何志偉提醒發現黃珊珊坐在後排，兩人起身互相致意。後來座位一度安排相鄰，黃珊珊坐下不久即換到別處。

上香獻禮時，蔡英文居中代表，陳時中與葫蘆寺董事長郭江源分立兩側，郭江源右手邊為何志偉及最外側的黃珊珊。獻禮結束後移往活動舞台，舞台上未見黃珊珊身影，郭江源邀請「黃副市長上台」，才發現黃珊珊已悄然離去。

陳時中在活動結束後受訪，被問到今天的活動好像他的主場時表示，這是葫蘆寺、觀音及九聖的主場，遶境除疫、平安賜福，是本土文化非常重要的一天，不是誰的主場，是神明跟人民的主場。

有媒體問蔣萬安提前離席，陳時中說，每個人對不同事物的感情不同，他對本土寺廟的感情相對的比較豐富、比較有感覺，也覺得這活動很有意義；對於有人覺得黃珊珊不想跟他說話，陳時中說「不是吧！她好像跟其他候選人有一些話要談」。

民進黨台北市長候選人陳時中（右）與無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左）一同出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」。（記者王藝菘攝）

蔣萬安約上午8點多在儀式開始前到場致意，停留約10多分鐘後離去。（記者王藝菘攝）

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