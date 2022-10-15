為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    葫蘆寺邀8大廟祈福遶境 蔡英文：全民抗疫後盼團結拚經濟

    台北市社子葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典今登場，總統蔡英文到場主持起駕。（記者王藝菘攝）

    台北市社子葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典今登場，總統蔡英文到場主持起駕。（記者王藝菘攝）

    2022/10/15 11:22

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林區社子葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典今（15日）登場，總統蔡英文到場主持起駕；她致詞時指出，過去兩年疫情起起伏伏，感謝各宮廟為社會注入更多能量，靠著全民團結以及各大神明的保佑，把疫情控制下來，在10月13日正式開放國門後，希望大家團結一起拚觀光、拚經濟，讓台灣繼續進步，穩健發展。

    葫蘆寺今年適逢建廟75周年，有感過去兩年多疫情影響，為弘揚觀音佛祖的眾神慈悲救苦精神，特別邀請全台知名大廟包括松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神齊聚，一同除瘟驅疫、巡安賜福；9日從關渡碼頭登船，進行眾神聖駕水上巡安，今天起駕陸上巡安。

    除了總統親臨主持，台北市長3名主要候選人也受邀到場；國民黨蔣萬安約8點多在儀式開始前到場致意，停留約10多分鐘後離去；無黨籍黃珊珊約8點50抵達，陳時中稍晚於9點抵達入座，經民進黨立委何志偉提醒才發現黃珊珊坐在後排，兩人互相致意。後來座位雖一度安排相鄰，但不久黃珊珊即換到別處，並在上香獻禮等儀式結束後即離去，未參與後續蔡英文致詞、起駕等儀式。

    蔡英文致詞指出，過去兩年疫情起起伏伏，感謝各宮廟捐口罩、快篩等防疫物資，為社會注入更多能量，靠著全民團結以及各大神明的保佑，把疫情控制下來，在10月13日正式開放國門；這幾天，她去桃園機場、基隆了解解封的情形，大家都很期待也做好準備，她相信未來國際貿易的往來會更加頻繁，也要迎接更多國際旅客，各地的餐飲旅宿會再一次熱鬧起來，請大家團結一起拚觀光、拚經濟，讓台灣繼續進步，穩健發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不忍了！盧秀燕嗆蔡英文 不要濫用國家資源攻擊跟你們競選的人
    2022/10/14 22:13

    不忍了！盧秀燕嗆蔡英文 不要濫用國家資源攻擊跟你們競選的人
    美眾院軍委會議員莫頓：與台灣肩並肩 捍衛共同價值
    2022/10/12 11:57

    美眾院軍委會議員莫頓：與台灣肩並肩 捍衛共同價值

    台日團隊聯手打造「台版」東京中城
    蔡英文國慶演說 黃暐瀚給80分好評：軟中帶硬、險中求穩
    2022/10/11 21:39

    蔡英文國慶演說 黃暐瀚給80分好評：軟中帶硬、險中求穩
    接見加拿大議員團 蔡英文：盼支持台灣加入CPTPP
    2022/10/11 14:11

    接見加拿大議員團 蔡英文：盼支持台灣加入CPTPP

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    蔡總統國慶談話 蘇貞昌：願在對等基礎與對岸尋求台海和平
    2022/10/11 09:51

    蔡總統國慶談話 蘇貞昌：願在對等基礎與對岸尋求台海和平
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播