葫蘆寺邀8大廟祈福遶境 蔡英文：全民抗疫後盼團結拚經濟

台北市社子葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典今登場，總統蔡英文到場主持起駕。（記者王藝菘攝）

2022/10/15 11:22

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林區社子葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典今（15日）登場，總統蔡英文到場主持起駕；她致詞時指出，過去兩年疫情起起伏伏，感謝各宮廟為社會注入更多能量，靠著全民團結以及各大神明的保佑，把疫情控制下來，在10月13日正式開放國門後，希望大家團結一起拚觀光、拚經濟，讓台灣繼續進步，穩健發展。

葫蘆寺今年適逢建廟75周年，有感過去兩年多疫情影響，為弘揚觀音佛祖的眾神慈悲救苦精神，特別邀請全台知名大廟包括松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神齊聚，一同除瘟驅疫、巡安賜福；9日從關渡碼頭登船，進行眾神聖駕水上巡安，今天起駕陸上巡安。

除了總統親臨主持，台北市長3名主要候選人也受邀到場；國民黨蔣萬安約8點多在儀式開始前到場致意，停留約10多分鐘後離去；無黨籍黃珊珊約8點50抵達，陳時中稍晚於9點抵達入座，經民進黨立委何志偉提醒才發現黃珊珊坐在後排，兩人互相致意。後來座位雖一度安排相鄰，但不久黃珊珊即換到別處，並在上香獻禮等儀式結束後即離去，未參與後續蔡英文致詞、起駕等儀式。

蔡英文致詞指出，過去兩年疫情起起伏伏，感謝各宮廟捐口罩、快篩等防疫物資，為社會注入更多能量，靠著全民團結以及各大神明的保佑，把疫情控制下來，在10月13日正式開放國門；這幾天，她去桃園機場、基隆了解解封的情形，大家都很期待也做好準備，她相信未來國際貿易的往來會更加頻繁，也要迎接更多國際旅客，各地的餐飲旅宿會再一次熱鬧起來，請大家團結一起拚觀光、拚經濟，讓台灣繼續進步，穩健發展。

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